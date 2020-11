Börse Daily am Sonntag mit DAX, Adidas, Deutsche Telekom, Continental, Varta, Microsoft, Netflix, Euro

die Aktienmärkte haben zuletzt eine wahre Achterbahnfahrt durchlaufen. Beachtlich ist dabei vor allem der atemberaubende Anstieg zum Wochenauftakt. So wurde die Nachricht über den Fortschritt eines Impfstoffs, der kurz vor der Zulassung steht, von den Anlegern sehr euphorisch aufgenommen. Es stellen sich hier aber durchaus weitere Fragen, beispielsweise hinsichtlich der Nebenwirkungen.

Auch die Tatsache, dass die Produktion der gewünschten Masse über viele Monate gehen wird, ist mit dem Kursfeuerwerk etwas untergegangen. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich der Anstieg wirklich als nachhaltig erweisen wird. Schließlich gibt es immer noch Störfaktoren, die nur schwer kalkuliert werden können. Langfristig steigen die Kurse immer, so eine alte Börsenweisheit.

Beschränkt man sich auf solide Einzelwerte, stimmt diese auch weitgehend. Imaktuellen Fall sind die Aktienmärkte zwar steil nach oben geschossen, das billige Geld dürfte aber für weitere Kurssprünge verantwortlich sein. Insofern ist das aktuelle Niveau möglicherweise etwas zu schnell erreicht worden, könnte aber in den kommenden Monaten trotzdem klar hinter sich gelassen werden.

Schließlich zeigen positive Ergebnisse aus der Impfstoffforschung, dass der Zenit der Corona-Pandemie durchaus in Kürze erreicht werden könnte. Allerdings sollte es noch viele Monate andauern, bis sich wieder ein normales Leben einstellt. Aber an den Märkten wird schließlich die Zukunft und nicht die Vergangenheit gehandelt und diese offenbart derzeit durchaus Lichtblicke.

Störfeuer könnte noch vom US-Präsidenten Trump kommen, sollte dieser in den wohl letzten Wochen seiner Amtszeit noch Maßnahmen gegen China bzw. gegen chinesische Unternehmen ergreifen. So ist ein Ziel Trumps, chinesischen Unternehmen den westlichen Kapitalzugang zu unterbinden. Sollten sich Anzeichen erkennen lassen, könnte sich ganz schnell Ernüchterung breit machen.

Euro: Chance von 152 Prozent p.a. (10.11.2020) Wie reagierte der Euro im Verhältnis zum Dollar im Zuge der Wahl des US-Präsidenten? Und wie könnte es weitergehen? Mit einem StayLow-Optionsschein auf den Euro im Verhältnis zum US-Dollar kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter. Continental: Hohe Hürden voraus

(10.11.2020) Papiere von Continental profitieren in der aktuellen Woche von einer erhöhten Nachfrage, doch ein Blick auf den Kursverlauf der Aktie könnte die Hoffnungen zeitweise ausbremsen. Am Mittwoch wird der Konzern zudem seinen Quartalsfinanzbericht vorlegen. Lesen Sie hier weiter.

Netflix: Das könnte noch bitter ausgehen! (13.11.2020) Die Aktien des US-Streaminganbieters Netflix sind in den letzten Monaten extrem stark gelaufen, allerdings zeigt sich auch in gewisser Weise eine klare Überhitzungstendenz im Kursverlauf. Möglicherweise startet schon bald eine ausgeprägte Konsolidierung. Lesen Sie hier weiter. Call auf Microsoft: 30 Prozent Chance

(13.11.2020) Mikrosoft führt seine Expertise in den Märkten Cloud-Business und Videogaming zusammen und ist auf absehbare Zeit der Marktprimus im Markt für Cloud-Gaming. Der insgesamt wird für das Jahr 2023 auf rund 200 Milliarden US-Dollar geschätzt. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Soja Future: 2018‘er Hochs im Visier

(13.11.2020) In dieser Woche gelang es dem Agrarrohstoff Soja einen weiteren Meilenstein abzuhacken und auf ein frisches Zweijahreshoch zuzulegen. Damit geraten nun die Hochs aus 2018 in greifbare Nähe der Händler. Wir schauen uns in dieser Ausgabe den Wert genauer an. Lesen Sie hier weiter.

Varta Long: 58 Prozent Chance!

(11.11.2020) Der Kurs von Varta hat sich in den letzten 12 Handelstagen ordentlich vom Support in Höhe der magic number von 100 Euro abgesetzt und konnte sich gestern mit einem Tagesgewinn von rund 3,32 Prozent an den Widerstand bei 124,25 Euro heranarbeiten. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Telekom Long: 38 Prozent-Chance

(09.11.2020) Die Donnerstag bevorstehende Präsentation der Geschäftszahlen der Deutschen Telekom steht unter einem guten Stern. Der US-amerikanische Ableger konnte nämlich die Marktakteure mit einem guten Ausblick für das Schlussquartal positiv überraschen. Lesen Sie hier weiter.

(12.11.2020) Adidas wurde im Zuge der Pandemie-Maßnahmen ordentlich eingebremst. Jedoch wurden für das Quartal ordentliche Zahlen gemeldet, die eine Erholung am Sportartikelmarkt als Ganzes bedeuten. Mehrere Impfstoffkandidaten stehen vor der Zulassung. Lesen Sie hier weiter.

