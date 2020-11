Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, Deutsche Post, Zalando, TeamViewer, Dow Jones, Delivery Hero, Hello Fresh, Silber

am US-amerikanischen Aktienmarkt hätte man Trump gerne als Sieger im Rennen um die US-Präsidentschaft gesehen. So sind mit ihm eher fallende Steuern zu erwarten. Herausforderer Joe Biden hatte hingegen angekündigt, die Steuern anheben zu wollen. Ob ihm das den bislang fast schon als sicher gegoltenen Sieg kosten wird? Nach dem Wahltag in den USA gab es noch kein klares Ergebnis.

Während der Amtsinhaber das Spiel in der 80. Minute gerne mit Hilfe des obersten Gerichtshofs abpfeifen wollte, blieb Biden die Hoffnung, dass bis zum Schluss ausgezählt wird. Denn die Briefwähler hatten größtenteils den Demokraten gewählt haben. Am deutschen Aktienmarkt machte sich zur Wochenmitte Enttäuschung über das nicht klare Wahlergebnis breit und ließ die Kurse zunächst fallen.

Im weiteren Tagesverlauf präsentierten sich diese aber mit der Eröffnung der US-Märkte wieder freundlich und zogen auf den höchsten Stand in dieser Woche an. Jedoch könnten die weitere Wochen schwankungsfreudig sein. Während Trump eher für weitere Steuersenkungen steht, hat Biden bereits das Gegenteil angekündigt. Demnach könnten sich die Kurse mal leichter und mal fester präsentieren.

In jedem Fall dürfte das offizielle Ergebnis noch etwas auf sich warten lassen. Man darf aber darauf gespannt sein, wie die Märkte darauf reagieren werden, wenn Trump seinen Sieg doch noch vor Gericht erstreiten möchte. Dies könnte Unmut in der Bevölkerung hervorrufen, die dann in Kämpfen zwischen Trump-Anhängern und -Gegnern münden. Und das könnte auch Spuren am Aktienmarkt hinterlassen.

Gibt es hingegen keine Störungen im demokratischen Prozess, könnte die Richtung am Aktienmarkt vorerst weiter nach oben zeigen. Obwohl die US-Wahl zunächst kein klares Ergebnis hervorbrachte, zeigten sich die Aktienmärkte freundlich. Man darf gespannt sein, wie die Märkte auf eine juristische Anfechtung des Ergebnisses reagieren. Insgesamt ist mit einer hohen Schwankungsbreite zu rechnen.

Dow Jones: Chance von 102 Prozent p.a.

(03.11.2020) Sorgt der Ausgang der US-Wahl für Unsicherheiten? Gibt es eine Hängepartie? Fakt ist: Unsicherheiten mag die Börse überhaupt nicht. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den Dow Jones kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Wir schauen genauer hin. Lesen Sie hier weiter.

Bayer: Herausforderndes Marktumfeld

(03.11.2020) Bayer hatte am Dienstag Zahlen zum 3. Quartal vorgelegt und klar enttäuscht. Selbst die gesenkte Prognose wurde noch verfehlt, Anleger bleiben intraday aber ruhig, offenbar war ein solches Ergebnis bereits im Kurs von knapp 41 Euro bereits eingepreist. Lesen Sie hier weiter.

Delivery Hero: 16,8 Prozent Kursgewinn in zwei Tagen

(06.11.2020) In den letzten zwei Handelstagen hat das Wertpapier des Essenslieferanten Delivery Hero nach Beendigung einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase um 16,8 Prozent auf 115,30 Euro zugelegt und untermauert die hohe Nachfrage unter Investoren nach dieser Aktie. Lesen Sie hier weiter.

Call Deutsche Post: 71 Prozent Chance

(06.11.2020) Die Deutsche Post veröffentlicht am 10. November die Zahlen zum 3. Quartal. Die europaweiten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen im November sollten dem Unternehmen in die Karten spielen. Die Aktie ist im Begriff ein neues All Time High zu markieren. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Silber Future: An idealer Stelle gedreht

(06.11.2020) Der Silber Future konsolidierte die letzten Wochen über einer Unterstützung aus, die als erste potenzielle Wendestelle nach dem Rücksetzer zählt. Die Rechnung der Bullen scheint aufzugehen, diese Woche zeigen sich wieder dynamische Kurszuwächse bei Silber. Lesen Sie hier weiter.

(04.11.2020) von HelloFresh ist von Juli bis September in eine Konsolidierungsphase eingetreten und konnte erst in den Wochen danach ein neues Hoch markieren. Aktuell bildet der Kurs im Bereich 45,68 Euro einen Boden aus, nachdem die Zahlen ermutigend ausgefallen sind. Lesen Sie hier weiter.

Zalando SE Long: 70 Prozent-Chance

(02.11.2020) Zalando kann von den Corona-bedingten Verwerfungen profitieren. Die Aktie bildet seit dem Tief Mitte März einen Aufwärtstrend aus, der weit über den Höchstkurs von vor dem Sell Off gelaufen ist. Der Aufwärtstrend hat sich zwar verflacht, ist aber intakt. Lesen Sie hier weiter.

TeamViewer Long: 48 Prozent Chance

(05.11.2020) TeamViewer wurde in den letzten Wochen arg gebeutelt. Anteilsverkäufe seitens des Hauptaktionärs Permira und leerverkaufende Hedgefonds lasteten auf dem Wert. Ein zweiter Lockdown und die günstigere Bewertung sollten dem Wert Auftrieb verleihen. Lesen Sie hier weiter.

Wochenvorschau Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.