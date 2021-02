Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Boerse, Airbus, Sixt, Freenet, Salesforce, Netflix, Apple

die Anleger sind aktuell besonders nervös. Schließlich könnte die durch die vielen Hilfs- und Konjunkturpakete bereitgestellte Liquidität in steigenden Inflationsraten münden. Nach der am Dienstag erfolgten, heftigen Reaktion nach unten konnte der amtierende US-Notenbank-Chef Jerome Powell die Märkte aber wieder etwas beruhigen. Dennoch zeigt sich der DAX aktuell auf wackeligen Beinen, so dass ein erneuter Rücksetzer durchaus möglich ist. Allerdings muss dies nicht unbedingt negative Auswirkungen haben!

So zeigt sich aus saisonaler Sicht ab Mitte März zwar ein entsprechender Aufschwung, zuvor ist aber durchaus noch einmal ein Rücksetzer denkbar. Dieser könnte im DAX sogar bis in den Bereich um rund 13300 Punkte reichen. Im Stundenchart auf der folgenden Seite lässt sich die dort verlaufende Unterstützungszone sehr gut erkennen. Bislang scheitert der Index immer wieder an der Widerstandszone um rund 14200 Punkte. Umso verwunderlicher ist es, dass der Kurs im Anschluss nicht noch tiefer gefallen ist.

Dies spricht für vorhandene Kraft. Dennoch zeigt die sehr kurzfristige Richtung seit Anfang Februar nach oben, was im Einklang mit der saisonalen Kurve erfolgt. Dabei könnte in den kommenden zwei bis drei Wochen das Tief vom gestrigen Dienstag noch einmal unterschritten und somit die Unterstützungszone bei rund 13300 Punkten bestätigt werden. Da die Zahl der gegen das Coronavirus geimpften Personen weiter zulegt, während die Infektionen allmählich abklingen, könnte das zweite Quartal einen Aufschwung mit sich bringen.

Dieser sollte sich dann auch in den Aktienkursen und besonders im DAX offenbaren. Da der Index mit einem klaren Ausbruch über 14200 Punkte historisches Neuland betritt, werden zur Kurszielermittlung dann die nächsten runden Zahlen verwendet. Sollte der DAX also kurzfristig noch zurückkommen, dürfte sich dies als attraktive Gelegenheit für eine günstige Positionierung „auf der langen Seite“ offenbaren. Schließlich wird im weiteren Jahresverlauf mit einem klaren Aufschwung gerechnet. Noch warten wir aber mit einer Folgeorder.

