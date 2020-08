Börse Daily am Sonntag mit DAX, SAP, Home Depot, Tesla, Apple, Symrise, Amazon

die Unternehmen blicken nach einem sehr schlechten Quartal wieder freundlicher in die Zukunft. Auch Analysten trauen ihnen im dritten Quartal wieder mehr zu und zeigen sich optimistischer. Dies wird schließlich mit einem ebenfalls zunehmenden Optimismus der Anleger garniert. Noch ist dies aber kein Verkaufssignal, da viele Akteure noch auf einen kleinen Rücksetzer zum Einstieg warten.

Sollten sich die Notierungen aber weiter freundlich entwickeln und der DAX über die Region von 13300 Punkten und auch über das Hoch vom Juli klettern, sollte auch der letzte Skeptiker einsteigen. Genau dann wird es aber gefährlich, denn wer soll in diesem Fall weiter kaufen. Die Rally der letzten Monate ist vor allem durch den deutlich erkennbaren Pessimismus von Hoch zu Hoch getragen worden.

Schwenkt die Stimmung der Marktteilnehmer nun auf Optimismus, stellt dies ein ernst zu nehmendes Warnsignal dar. In diesem Fall könnte der DAX doch noch dem saisonalen Muster folgen, das für August bis September in der Regel einen klaren Rücksetzer vorsieht. Angesichts der immer weiter laufenden Aufwärtsbewegung gibt es nach wie vor noch viele, die nicht ausreichend positioniert sind.

Sollte ein weiterer Rücksetzer allerdings ausbleiben und der DAX hingegen nach oben hin ein vermeintliches Kaufsignal entwickeln, dürften diese Anleger alle Bedenken über Bord werfen und als Letzte auf den mit Höchstgeschwindigkeit fahrenden Zug aufspringen. Dies wäre der Fall, wenn der DAX über die Marke von 13300 Punkten springt, diesen Gewinn aber nicht weiter ausbauen kann.

Euro/US-Dollar: Chance von 40 Prozent (18.08.2020) Kommt doch noch ein billionenschweres Hilfspaket der US-Politik? Dies könnte den Dollar gegenüber dem Euro stärken. Generell scheint der Euro nach der jüngsten Kursrallye überhitzt. Ein StayLow-Optionsschein auf das Währungspaar ist interessant.

(18.08.2020) Tesla macht nicht nur wegen steigender Kursen von sich Reden, vielmehr rückt der Wert wegen dem bevorstehenden Aktiensplit in den Fokus. Damit möchte sich das Unternehmen für eine breitere Anlegerschar positionieren und könnte hiervon profitieren. Lesen Sie hier weiter.

The Home Depot: Potenzielle Trendwendestelle erreicht! (20.08.2020) Aktien der US-Baumarktkette The Home Depot befinden sich im Höhenflug und konnten in den letzten Monaten ihre Hochs aus Februar klar hinter sich lassen. Nun aber ist der Wert an einer wichtigen Zielmarke angelangt und könnte in eine Konsolidierung übergehen. Lesen Sie hier weiter. Call auf SAP: 88 Prozent Chance

(14.08.2020) Der SAP Kurs hat einen rekordverdächtigen Lauf hinter sich und spiegelt die starken Zahlen wieder. Aktuell ist das Papier in eine Konsolidierung im Aufwärtstrend eingeschwenkt, sollte aber neue Kraft schöpfen, um das All Time High mittelfristig zu attackieren. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/PLN: Verkäufer bislang chancenlos!

(20.08.2020) Ein Blick auf das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) offenbart einen erbitterten Kampf um die Unterstützung. Es wird gegen einen Ausverkauf gekämpft, die aktuelle Wochenkerze in Form eines bullischen Hammers könnte für einen Doppelboden sorgen. Lesen Sie hier weiter.

Apple Long: 52 Prozent Chance!

(19.08.2020) Der Aufwärtstrend bei Apple hält seit dem Corona-Selloff an. Im Gleichschritt mit den Perlen der US-High-Tech-Industrie scheint eine Fortsetzung des Momentums wahrscheinlich, da die Märkte wachsen und die einzelnen Protagonisten in ihrer Sparte führend sind. Lesen Sie hier weiter.

Symrise Long: 50 Prozent-Chance

(17.08.2020) Symrise gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Wirecard im DAX. Diese Chance und die weitgehende Immunität der Unternehmenszahlen vor den Kosten des Corona-Lockdowns sorgen für neue Dynamik in der Kursentwicklung der Aktie. Lesen Sie hier weiter.

(20.08.2020) Kein Konzern konnte von der Pandemie so profitieren wie Amazon. Bis zur Verbreitung von Covid-19 war der Aktienkurs in einer monatelangen Konsolidierung gefangen. Ab dem Tiefpunkt im März 2020 konnte der Kurs sich dann aber in vier Monaten verdoppeln. Lesen Sie hier weiter.

