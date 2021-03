Börse Daily am Sonntag mit DAX, Volkswagen, E.ON, Salzgitter, Nike, JPMorgan, Adobe, Tesla

einst verkündete der ehemalige Fed-Chef Ben Bernanke, man könne zur Stabilisierung der Wirtschaft auch Geld mit dem Hubschrauber abwerfen, was ihm nach der Finanzkrise zum Spitznahmen Helikopter-Ben verhalf. Vor der Präsidentschaftswahl in den USA verkündete der damalige Herausforderer Joe Biden, man werde die Wirtschaft mit einem weiteren Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar stimulieren. Ein wesentlicher Grundpfeiler ist der Stimmy, ein Scheck der US-Regierung über 1400 US-Dollar dar.

Diesen erhält jeder US-Bürger, der weniger als 80000 US-Dollar pro Jahr verdient. Eine Umfrage der Deutschen Bank hat ergeben, dass ein Anteil von deutlich über 30 Prozent der US-Bürger diese Einmalzahlung nicht in den Konsum stecken, sondern vielmehr veranlagen möchte. Vor allem bei den US-Bürgern unter 30 Jahren ist die Bereitschaft zum Investieren erkennbar hoch. Es ist davon auszugehen, dass dieses Geld nicht unbedingt nur den Weg an den Aktienmarkt, sondern auch in Kryptowährungen finden wird.

Aber selbst bei den US-Dollar, welche den Weg an den Aktienmarkt finden, wird ein gewisser Teil in sehr spekulative Titel, wie zum Beispiel in eine AMC oder GameStopp Aktie investiert werden. In jedem Fall sollte die üppige Geldspritze der aktuellen Rally am Aktienmarkt einmal mehr unter die Arme greifen. Dabei ist derzeit besonders interessant, dass diese Schecks in den kommenden Tagen in den Briefkästen der US-Bürger landen werden und somit in Kürze zu einem weiteren Kaufimpuls führen könnten.

E.ON: Chance von 251 Prozent p.a.

(16.03.2021) Ein Branchenvergleich könnte für E.ON sprechen. Und auch charttechnisch macht das Dividendenpapier aus dem DAX aktuell auf sich aufmerksam. Mit einem StayHigh auf die Aktie von E.ON kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen des DAX-Titels profitieren. Lesen Sie hier weiter.

Nike: Bullflag vor Auflösung

(16.03.2021) Seit Dezember konsolidiert Nike in einem Abwärtstrend seinen vorherigen Kursanstieg aus, dieser könnte sich allerdings noch als bullische Flagge entpuppen. Aktuell notiert der Wert direkt an seiner oberen Trendbegrenzung und könnte schon bald zu einem Ausbruch ansetzen. Lesen Sie hier weiter.

JP Morgan: Trendbeschleunigung?!

(18.03.2021) Aktien von JP Morgan präsentieren sich vor dem Hintergrund der dynamisch steigenden Aktienmärkte ebenfalls äußerst fest und konnten sich in dieser Woche sogar über ihren vorherigen Aufwärtstrend hinwegsetzen. Es ist eine Rallyebeschleunigung anzunehmen. Lesen Sie hier weiter.

Call auf Adobe: 62 Prozent Chance

(19.03.2021) Der kommende Dienstag wird es weisen, ob Adobe das geforderte Wachstum aufrecht erhalten kann, um das beobachtete KGV in der Höhe von 52 zu rechtfertigen. Das übergeordnete Börsenklima ist trotz der bullischen FED-Maßnahmen nach unten gerichtet. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick EUR/NOK: Ein erstes Lebenszeichen

(19.03.2021) Beim Währungspaar Euro (EUR) zur norwegischen Krone (NOK) tut sich endlich wieder etwas im Bereich von 10 NOK. An dieser Stelle versucht der Wert eine Trendwende zu vollziehen und gib Hoffnungen auf eine Anstiegsphase des Euros. Wir schauen genauer hin. Lesen Sie hier weiter.

(17.03.2021) Salzgitter wurde nach Veröffentlichung der Zahlen zum Jahr 2020 innerhalb von 2 Handelstagen in der Spitze um 15 Prozent nach unten durchgereicht. Ein positives Signal ist das gestrige Reversal vom Tagestief gegen Ende des Handelstages. Die Kuh ist aus dem Stall. Lesen Sie hier weiter.

Tesla Long: 43 Prozent-Chance

(15.03.2021) Der Kurs von Tesla hat die Wohlfühlzone des beinahe ein Jahr andauernden Aufwärtstrends verlassen und ist in eine Konsolidierung eingetreten, die in der Spitze 40 Prozent Verlust aufwies. Diese Volatilität ist dem hohen erwarteten KGV und der Konkurrenz geschuldet. Lesen Sie hier weiter.

(18.03.2021) Volkswagen hat die gefährlichsten Klippen namens globale Pandemie-Maßnahmen und Dieselgate umschifft und startet mit stärkerem Commitment als viele Konkurrenten in das Elektrozeitalter. Nach dem Anstieg diese Woche wäre auch eine kurze Konsolidierung nicht außergewöhnlich. Lesen Sie hier weiter.

