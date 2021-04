Boris Johnson: Werde 'lächerlicher' Super League die Rote Karte zeigen

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat seine Ablehnung einer europäischen Super League bekräftigt. "Seid versichert, dass ich alles tun werde, um diesem lächerlichen Plan die Rote Karte zu zeigen", schrieb der Regierungschef in einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Sun" (Dienstag). Die Super League biete weder einigermaßen Chancengleichheit noch gebe es für alle Vereine dieselben Entwicklungsmöglichkeiten. Der Reiz des Spiels liege aber in der Möglichkeit, "so weit entfernt sie auch sein mag", dass jeder Verein eines Tages über sich hinauswächst.

"Wenn Leicester City die Premier League gewinnen kann und Nottingham Forest nicht nur ein, sondern zwei Mal sich zum König von Europa krönen kann, dann kann dein Team das - vielleicht, sehr vielleicht - auch", schrieb Johnson. Er betonte, das Spiel gehöre den Fans, die das Milliardenprojekt mehrheitlich ablehnen. "Ein Jahr leerer Stadien hat uns alle daran erinnert, dass Fußball ohne Fans ein blutloses Spektakel ist."

Die britische Regierung hat angekündigt, alle Möglichkeiten zu prüfen, um die Super League noch zu verhindern. Aus England wollen sich sechs Vereine an dem Milliardenprojekt beteiligen, darunter Rekordmeister Manchester United und Titelverteidiger FC Liverpool. Die übrigen 14 Teams der Premier League wollten am Dienstag ohne die "Big Six" ihr weiteres Vorgehen beraten./bvi/DP/mis