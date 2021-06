Clariant stösst Pigment-Geschäft an Konsortium ab

Zürich (Reuters) - Das Schweizer Spezialchemieunternehmen Clariant verkauft das Pigment-Geschäft an ein Konsortium bestehend aus der Heubach Group und SK Capital Partners.

Die deutsche Pigmentfirma und der Finanzinvestor bezahlen für den Bereich bis zu 855 Millionen Franken, wie Clariant am Montag mitteilte. Das Basler Unternehmen beteilige sich an der neue Gesellschaft, die auf einen Umsatz von über 900 Millionen Euro komme, mit 20 Prozent. Der Verkauf dürfte in der ersten Hälfte 2022 vollzogen werden. Mit der Transaktion schließe Clariant das vor rund drei Jahren gestartete Desinvestitionsprogramm ab.