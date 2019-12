COCA COLA - Ausbruch und jetzt?

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 54,970 $ (NYSE)

Coca Cola befindet sich seit vielen Jahren in einer Aufwärtsbewegung. Im Juli 1998 markierte die Aktie ein Hoch bei 44,47 USD. Der Wert überwand dieses Hoch erstmals im Oktober 2014. Aber erst seit 10. Juli 2018 liegt jeder Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke.

Im Februar 2019 fiel die Aktie noch einmal auf diese Marke zurück und legte danach eine recht steile Rally hin. Diese führte am 04. September 2019 zum aktuellen Allzeithoch bei 55,92 USD. Anschließend setzte der Wert auf das 38,2 % Retracement der Rally ab Februar zurück. Dieses Retracement liegt bei 51,53 USD.

Am 16. Dezember erreichte die Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser Trend war zunächst noch eine zu hohe Hürde. Es kam zu einem kleinen Abpraller. Am Freitag durchbrach der Wert allerdings diesen Abwärtstrend, der heute bei ca. 54,66 USD verläuft. Der Ausbruch erfolgte allerdings mit Unsicherheitskerze, er steht also noch auf etwas wackeligen Füssen.

Geht die Rally weiter?

Die Aktie von Coca Cola könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen. Eine Rally in Richtung 55,92 USD und später sogar knapp über 58 USD ist möglich. Idealerweise hält sich die Aktie nun übe dem gebrochenen Abwärtstrend bei aktuell 54,66 USD. Ein Rücksetzer Richtung EMA 50 bei aktuell 53,76 USD wäre aber auch noch kein Beinbruch. Erst im Falle eines Tagesschlusskurses unter diesem EMA würden die Chancen auf eine weitere Rally deutlich sinken.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)