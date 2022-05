com.on Der Börsenpodcast: Hellt sich die Stimmung im Mai auf? – Nvidia, Tesla, BASF und Henkel unter der Lupe

Die Sorgen an den Märkten werden nicht kleiner und die Performance daher nicht besser. Auch im April muss der Dax Verluste hinnehmen. Macht der Mai jetzt alles neu oder trübt sich die Stimmung noch weiter ein?

Berichtssaison mit Licht und Schatten

In der vergangenen Woche standen die Unternehmenszahlen klar im Fokus - sowohl an der Wall Street als auch in Frankfurt. In der USA haben die großen Technologie-Konzerne berichtet und das mit unterschiedlichen Erfolg.

In Frankfurt haben ebenfalls einige Dax-Konzerne ihre Bücher geöffnet. Henkel und der Deutschen Bank ist das überhaupt nicht bekommen. War es das für beide Titel oder haben sich Chancen eröffnet?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Teil 1:

# Dax: Trotz des heutigen Plus wird der Dax den April im Minus beenden - wie wird der Mai?

# Fed: Nächste Woche Sitzung - holt Jerome Powell den dicken Knüppel raus?

# Quartalsberichtssaison läuft gemischt, geht es so weiter?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

Henkel: Prognose gekappt - Chance zum Einstieg?

Amazon: Zahlen unter den Erwartungen - jetzt aussteigen?

Apple: Wieder gute Ergebnisse - nachlegen?

Daimler: Gelungene Überraschung - wie geht es weiter?

Deutsche Bank: Waren die Zahlen wirklich so schlecht?

Teil 3:

onvista: Tesla, Meta und BASF

comdirect: Verbio, Paypal und Nvidia

