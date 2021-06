com.on Der Börsenpodcast: Nächste Eskalationsstufe zwischen USA und China im Anmarsch? – Daimler, Siemens, Varta und Plug Power im Check  

Verhängt der amerikanische Präsident ein Verbot zum Import von Polysilizium aus Xinjiang? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und die Solar-Aktien ziehen kräftig an. Die Anleger setzen jedenfalls schon einmal darauf, dass das Importverbot kommt. Wie wird China auf das Verbot reagieren?

Die Batterie entscheidet und Bayer ist wieder unter Druck

In dieser Woche war das Thema Batterie wieder sehr präsent an den Märkten. Erst schien Varta bei Porsche aus dem Rennen und dann auf einmal war doch wieder alles gut. So mancher Anleger wurde von dieser schnellen Wendung auf dem falschen Fuß erwischt.

Auch bei Daimler scheint sich etwas in Sachen Batterie zu tun. Nachdem die Kooperation mit dem chinesischen Partner nicht so läuft wie erhofft scheinen die Stuttgarter ihre Strategie zu überdenken und planen wohl selbst in die Batterie-Produktion einzusteigen.

Bayer kann das Thema Glyphosat nicht zu den Akten legen. Ein neuer Prozess sorgt wieder für Aufsehen du fallende Kurse. Dürfen Anleger langsam, aber sicher die Geduld verlieren?

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

# Janet Yellen: Richtung Jahreswechsel Inflation wieder näher an 2 % – Zu lange?

# Biden: Verbot von Polysilizium-Importe aus Xinjiang - Knappheit bei Solarwerten?

# Bitcoin: Kurs unter 30.000 Dollar - nächstes Warnsignal?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

# Daimler: Neue Strategie bei der Batterie-Produktion im Anmarsch?

# Bayer: Die Nachrichtenlage wird nicht besser - Aussteigen?

# Gamestop: 1,13 Milliarden Dollar durch Aktienverkäufe - Aus dem Gröbsten raus?

# Delta-Variante: Impfstoff-Aktien nicht aufzuhalten?

# Siemens: Mittelfristigen Ausblick angehoben - jetzt noch aufspringen?

onvista: Plug Power, Varta, Shop Apotheke

comdirect: Fox E-Mobility, Adler Group, Torchlight Energy

