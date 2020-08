com.on Der Börsenpodcast: US-Notenbank erfüllt die Erwartungen – Delivery Hero, BMW, Xiaomi, und Nel im Einzelcheck

Jerome Powell hat in seiner Rede das geliefert, was die Marktteilnehmer erwartet hatten. Eine Enttäuschung ist damit ausgeblieben und die US-Leitzinsen dürften noch eine ganze Weile auf Null verharren. Damit schieben die amerikanischen Währungshüter die Wall Street noch ein Stück weiter an, womit die Frage erlaubt sein muss: Wo soll das bitteschön enden?

Salesforce explodiert und Apple klettert von Rekord zu Rekord

Noch während der Rede von Jerome Powell haben die Technologie-Werte an der Nasdaq ihren Höhenflug fortgesetzt. Bereits zur Wochenmitte hatten die Zahlen des Cloud-Spezialisten Salesforce nicht nur die eigene Aktie kräftig angeschoben, sondern auch die Nasdaq auf neue Höchststände getrieben. Die Aktien von Apple, Tesla, Microsoft, Facebook und Amazon erreichen fast täglich neue Höchststände. Der Wahnsinn scheint kein Ende zu kennen. Mittlerweile werden bei Tesla schon Kursziele von 2.500 Dollar rumgereicht. Da passt das Wort „Übertreibung“ schon fast gar nicht mehr.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

Viel Spaß beim Anhören

Die Themen des heutigen Podcast:

Teil 1:

# Jackson Hole: Liefert Powell nächsten Freifahrtschein für die Märkte?

# Handelsstreit: Schmusekurs bis nach der Wahl?

# Rekorde an der Wall Street - Wann zieht der Dax nach?

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

# Salesforce: Aktie nach Zahlen explodiert - noch nachspringen?

# Nel: Zahlen haben überzeugt - geht die Rallye weiter?

# Delivery Hero: Verlust verdoppelt - Grund zur Sorge?

# Linde: Neue Fantasie durch Europäische Wasserstoff Allianz?

# Apple: Über 2 Billionen Dollar Marktwert - wie könnte es nach dem Split weitergehen?

Teil 3:

onvista: Xiaomi / Hexagon Composite / Alibaba

comdirect: BMW / Blackberry / Ballard Power

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!