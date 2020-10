Mit Spannung sind die Zahlen von Apple, Amazon & Co erwartet worden. Unterm Strich haben die meisten amerikanischen Tech-Konzerne geliefert und überrascht. Allerdings hat dies nicht immer die anzunehmende Kursreaktion ausgelöst. Besonders Donnerstag blieben nach den Zahlen der US-Größen Apple und Amazon einige Fragenzeichen in den Augen der Anleger zurück.

SAP rauscht ab und Deutsche Bank überrascht ein wenig

Direkt zu Wochenbeginn setzt SAP mit einem Verlust von über 20 Prozent dem DAX schwer zu. Die Prognosekürzung der Walldorfer kam bei den Anlegern überhaupt nicht gut an und sie flohen in Scharen. Mittlerweile tasten sie sich allerdings wieder an die Aktie ran.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Deutsche Bank hingegen hat mit schwarzen Zahlen überrascht. Viele Experten hatten noch ein Verlust auf der Rechnung. Das gute dritte Quartal konnte die Aktie allerdings auch nicht wirklich beflügeln. Auch die Analysten bleiben weiterhin vorsichtig - zu recht?

Viel Spaß beim Anhören

Teil 1:

US-Wahl: Trump holt auf - denkbar ungünstigste Szenario im Anflug?

EZB: Keine Reaktion - keine Erholung an den Märkten?

Corona-Beschränkungen: Kein kompletter Lockdown - wie geht es weiter im DAX

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

Teil 2:

SAP: Kurssturz nach den Zahlen - sehen wir schon wieder Kaufkurse?

Apple: Zahlen kommen nicht an - jetzt von der Aktie trennen?

Deutsche Bank: Ist der Umbau auf einem guten Weg?

Amazon: Zahlen sind doch gut - warum steigt die Aktie nicht?

VW: Wolfsburger nicht schlecht unterwegs - neue Fantasie für die Aktie?

Teil 3:

onvista: Shell / ElringKlinger / Nokia

comdirect: Alphabet / Twitter / BASF

Stellen Sie den Experten Ihre Fragen: Einfach eine Email an comon@onvista.de schicken.

Viel Spaß beim Anhören!