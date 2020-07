Condor will ohne Kündigungen durch die Corona-Krise kommen

Frankfurt (Reuters) - Der Ferienflieger Condor will mit Kurzarbeit und Einsparungen, aber ohne Entlassungen die Corona-Krise meistern.

Mit den Gewerkschaften und Betriebsräten seien Vereinbarungen getroffen worden, mit denen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden könnten, teilte Condor am Mittwoch mit. "Dank tragfähiger und verantwortungsvoller Vereinbarungen mit allen Sozialpartnern bleiben alle an Bord", erklärte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Die mit staatlicher Finanzhilfe gestützte Fluggesellschaft hat knapp 4200 Mitarbeiter. Ein Teil davon soll bis zur derzeit möglichen Maximaldauer bis März 2021 in Kurzarbeit bleiben.

Mitte Juni hatte Teckentrup noch der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt, bis zu 25 Prozent oder 1000 Stellen müssten wegen des Geschäftseinbruchs in der Corona-Pandemie abgebaut werden. Durch Kostensenkungen und die Vereinbarungen mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten, UFO für die Flugbegleiter und Verdi für das Bodenpersonal werde das nun vermieden, ergänzte eine Condor-Sprecherin. So zog Condor kürzlich auch in eine verkleinerte, kostengünstigere Unternehmenszentrale um.

Seit Beginn der Sommerferien nahm Condor den Flugbetrieb an all seinen acht Abflughäfen in Deutschland wieder auf. Seit Mitte Juni gelten in Deutschland keine pauschalen Reisewarnungen mehr für europäische Länder, aber noch für die meisten Reiseziele außerhalb der Europäischen Union. Condor habe im Juli 40 Prozent der Kurz- und Mittelstreckenflüge des Vorjahres im Programm, aber noch keine Langstreckenflüge.

Der Staat stützt den Ferienflieger mit rund einer halben Milliarde Euro Finanzhilfe. Die Airline bekommt aus dem Corona-Schutzschild-Programm ein Darlehen über 294 Millionen Euro. Der staatliche Überbrückungskredit, durch den Condor nach der Pleite seines Mutterkonzerns Thomas Cook im Herbst der Insolvenz entging, wurde mit 256 Millionen Euro refinanziert. Neben dem Bund springt auch das Land Hessen der Fluggesellschaft bei.