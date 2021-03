CONTINENTAL - Hält der Ausbruch nach den Zahlen?

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 128,800 € (XETRA)

Continental erzielt 2020 einen Umsatz von €37,7 Mrd (VJ: €44,5 Mrd, Prognose: €37,7 Mrd), eine Ebit-Marge (bereinigt) von 3,5 % (VJ: 7,3 %, Prognose: 3,6 %) und ein Nettoergebnis von €962 Mio (VJ: -1,2 Mrd, Prognose: -€585 Mio). Im Ausblick auf 2021 sieht das Unternehmen einen Umsatz von €40,5 bis €42,5 Mrd (zu konstanten Wechselkursen, Prognose: €42,3 Mrd) und eine Ebit-Marge (bereinigt) von 5-6 % (Prognose: 6,9 %). / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt negativ aus. Die Aktie wird kurz vor Börsenbeginn auf L&S bei 124,10 EUR getaxt.

Die Continental-Aktie befindet sich seit knapp einem Jahr in einer Aufwärtsbewegung. Diese startete nach einem Tief bei 51,54 EUR. Am 23. November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018. Dieser Trendbruch deutet darauf hin, dass es sich bei der Aufwärtsbewegung seit März 2020 nicht um eine Erholung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends, sondern um eine neue Rally handelt.

Am 30. Dezember erreichte der Wert ein Hoch bei 126,50 EUR. Dieses Hoch war zwar am 05. Februar 2020 eine zu hohe Hürde, aber gestern gelang der Ausbruch über dieses Hoch. Dabei bildete die Aktie eine lange weiße Kerze aus. Im Hoch notierte sie bei 130,85 EUR. Dieses Niveau hielt sie nicht ganz.

Wo liegen mögliche Ziele?

Das Chartbild der Continental-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Zwar liegt bei 133,10 EUR schon die nächste wichtige Hürde, aber diese könnte nach einer kleinen Reaktion zügig überwunden werden. Anschließend bestünde die Chance auf eine Rally in Richtung 162,05 EUR. Ein Rückfall unter die Ausbruchsmarke bei 126,50 EUR wäre unschön, aber noch kein Drama. Ein klares Verkaufssignal ergäbe sich wohl erst mit einem Rückfall unter den Aufwärtstrend seit März 2020 und den EMA 50. Der EMA liegt aktuell bei 119,00 EUR und damit minimal unter dem Aufwärtstrend. Kommt es zu so einem Rückfall, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 109,40 EUR oder vielleicht sogar 100,95 EUR kommen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)