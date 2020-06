Credit Suisse belässt Adidas auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas auf "Underperform" belassen. Für Sportartikelhersteller insgesamt sieht Analystin Szilvia Bor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Silberstreifen am Horizont. Die jüngste Asien-Konsumgüterkonferenz der Credit Suisse habe jedoch ihre Bedenken zu Adidas untermauert./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 22:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 04:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.