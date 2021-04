Credit Suisse senkt Ziel für GlaxoSmithKline - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für GlaxoSmithKline vor Zahlen für das erste Quartal von 1400 auf 1300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Trung Huynh reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie wegen negativer Währungseffekte seine Jahresschätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) des Pharmakonzerns. Zudem sei er für die Dividende pessimistischer als der Markt./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 19:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 04:01 / UTC

