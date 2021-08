DAX 60 Punkte vor Rekordhoch, Nasdaq mit Rekord, Activision Blizzard, Electronic Arts, Take Two

Replaced by the video

Heute schauen wir auf den Gaming-Sektor, der in den USA nahe seiner Verlaufshochs aktuell korrigiert. Jüngste Zahlen von Electronic Arts haben die Schätzungen zwar geschlagen, aber es gibt u.a. wegen der Erpressungsversuche auch negative Nachrichten. Wir schauen auf die Pipeline und genauen Daten mit Andreas Bernstein am Morgen.

Ebenfalls spannend in dem Zusammenhang sind die Konkurrenten Activision Blizzard und Take Two. Hier wurden nun die konkreten Termine für die nächsten Veröffentlichungen vorgestellt.

An der Börse sind heute die Arbeitsmarktdaten immens wichtig. Sie werden aus den USA um 14.30 Uhr kommuniziert und dürften womöglich dann entscheidend dazu beitragen, ob der DAX sein Allzeithoch erreicht.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag. Zum Mittag sprechen wir mit unserem Händler Shara über den Aktienmarkt.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: Punkte vor Rekordhoch, Nasdaq mit Rekord, Activision Blizzard, Electronic Arts, Take Two