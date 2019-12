Dax-Anleger kommen in Kauflaune aus Weihnachtspause

Frankfurt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach der Weihnachtspause zugelegt.

Der Dax notierte am Freitag in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent fester bei 13.338 Punkten. Die Rekordhochs an der Wall Street sowie das anscheinend gut gelaufene US-Weihnachtsgeschäft dürften dem deutschen Markt helfen, sagte Thomas Metzger, Portfoliomanager beim Bankhaus Bauer. Allerdings dürften insgesamt die Umsätze und Kursbewegungen überschaubar bleiben.

Um gut ein Fünftel abwärts ging es jedoch für die Aktien des Biotech-Unternehmens Qiagen. Das Unternehmen will nun doch eigenständig bleiben, die Gespräche mit den möglichen Übernahme-Interessenten würden beendet. Die verschiedenen Alternativen seien nicht überzeugend gewesen, teilte das Unternehmen an Heiligabend mit.