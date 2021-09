Dax: Kein guter Einstand für die 10 neuen Mitglieder – Leitindex setzt Talfahrt ungebremst fort – Septemberminus über Durchschnitt

Die Vorgaben waren alles andere als gut. Die Wall Street ist Freitag im Minus aus dem Tag gegangen und die drohende Pleite des chinesischen Immobilienkonzern Evergrande drückte den Hang-Seng-Index fast 4 Prozent in die Tiefe – der tiefste Stand seit Oktober 2020. Ganz so schlimm erwischt es den deutschen Leitindex heute nicht. Im Oktober vergangenen Jahres fiel der Dax noch einmal für einen kurzen Zeitraum unter die Marke von 12.000 Punkten.

September hält leider was er verspricht

Das der 9. Monat des Jahres der schlechteste an der Börse ist, dass hat mittlerweile fast jeder Anleger im Hinterkopf. Im Durchschnitt verliert der Dax im September 1,75 Prozent. Aktuell hat das deutsche Börsenbarometer um mehr als das doppelte nachgegeben. Gegenüber dem Schlusskurs vom 31. August hat der Dax rund 4 Prozent verloren. Ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen?

Märkte korrigieren – besonders gern im September

Das die weltweiten Indizes nicht wie am Schnürchen gezogen nach oben laufen ist auch keine neue Tatsache. Eine Korrektur gehört einfach dazu. Im allgemeinen kann sie bis zu einem Rückgang von 10 Prozent führen. Der heutige Rücksetzer ist zwar erneut schmerzhaft, aber er liegt noch im Rahmen einer normalen Korrektur. Zum Vergleich: Ein Bärenmarkt liegt vor, wenn der Kurs längere Zeit rückläufig ist und 20 Prozent unter seinem Höchststand liegt. Der deutsche Leitindex liegt mit dem heutigen Rücksetzer etwas mehr als 5 % unter seinem Allzeithoch bei 16.030,33 Punkten. So gesehen ist der erneute Rücksetzer schmerzlich, allerdings noch kein Grund in Panik zu geraten. Daher sollte Anleger heute keine hektischen Bewegungen machen, sondern besonnen das Depot durchforschen.

Kein guter Einstand für die neuen Dax-Mitglieder

Zuwachs für den Dax : Der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus und neun weitere Konzerne sind seit dem heutigen Montag (20. September) in der ersten deutschen Börsenliga gelistet. Die neue Zusammensetzung des von 30 auf 40 Unternehmen erweiterten Deutschen Aktienindex hatte die Deutsche Börse Anfang September bekanntgegeben. Im Gegenzug verkleinert der Frankfurter Marktbetreiber wie im November angekündigt den MDax der mittelgroßen Werte von 60 auf 50 Titel.

Mit Airbus bekommt der Dax ein weiteres Schwergewicht auf dem Niveau des Autoherstellers Daimler oder des Versicherungsriesen Allianz. Neu auf dem Dax-Kurszettel stehen zudem die folgenden neun Unternehmen: der Chemikalienhändler Brenntag , der Kochboxenlieferant Hellofresh , die Holdinggesellschaft Porsche, der Sportartikelhersteller Puma, das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Qiagen , der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius , der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers , der Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise , der Online-Modehändler Zalando .

