Dax: Leitindex lässt sich nicht vom US-Rekordfieber anstecken, MDax schon – Dermapharm und Eventim liefern Zahlen – Lanxess vermeldet Übernahme

Der Dax hat sich am Dienstag etwas weiter von seiner schwachen Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex hielt sich während des gesamten Handelstages in der Gewinnzone und schloss 0,33 Prozent höher bei 15 905,85 Punkten.

Der MDax hatte sogar zwischenzeitlich den Sprung auf ein Rekordhoch geschafft. Bei dem Index der mittelgroßen Werte stand letztlich ein Plus von 0,53 Prozent auf 36 139,85 Punkte zu Buche.

Der Dax habe sich stabilisiert, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Die bisherige Konsolidierung im August wertete der Experte positiv. Das nächste Ziel von 16 200 Punkten habe Bestand, nachdem sich das Börsenbarometer seit Freitag wieder weitgehend vom jüngsten Rückschlag erholt hat.

Derweil rückt das alljährliche Zentralbank-Symposium im US-amerikanischen Jackson Hole näher. „Gerne haben US-Notenbankchefs diese Konferenz zum Anlass genommen, um eine Wende in ihrer Geldpolitik anzukündigen“, schrieb Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Zuletzt hatten Sorgen um eine künftig weniger lockere US-Geldpolitik die Aktienmärkte gebremst. Am Freitag will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden.

Werbung Knock-Outs zur Eventim Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Unter den Einzelwerten im Dax zählten erneut die zuletzt gebeutelten Autowerte zu den größten Gewinnern. Daimler , BMW und Volkswagen stiegen um 1,3 bis 2,2 Prozent. An der Index-Spitze bauten die Anteilscheine des Essenslieferdienstes Delivery Hero ihre Vortagsgewinne deutlich aus und schnellten um 5,7 Prozent in die Höhe.

onvista Mahlzeit: Dax vorsichtig optimistisch – Morphosys, Shop Apotheke, Paragon und ist der Startschuss bei China-Aktien gefallen?

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Weitere Nachrichten des Tages:

Hensoldt: Neuer Auftrag der Bundeswehr bringt Schwung in die Aktie

EU-Behörde genehmigt weitere Impfstoff-Werke für Biontech und Moderna

Deutsche Wirtschaft wächst wieder – Staatsdefizit aber auch

RWE-Chef Krebber erteilt Abkehr von Atomausstieg eine Absage

Im MDax zogen die Papiere von Lanxess um 2,3 Prozent an. Der Spezialchemiekonzern will sein Geschäft rund um Materialschutz- und Konservierungsmittel mit einer weiteren Milliarden-Übernahme in den USA ausbauen. So soll das Microbial-Control-Geschäft des Herstellers von Duftstoffen und Aromen IFF gekauft werden.

Lanxess: Übernahme für 1,1 Milliarden Euro - Geschäft für Materialschutz wird gestärkt - Aktienrückkauf endgültig auf Eis gelegt

CTS Eventim und Dermapharm legten Quartalsberichte vor. Der schwer von der Corona-Krise getroffene Ticketvermarkter war im zweiten Quartal auf Erholungskurs eingeschwenkt, ist aber nach wie vor weit entfernt vom Vorkrisenniveau. Die Aktien gewannen 2,6 Prozent.

CTS Eventim: Rückkehr in die Gewinnzone - konkreter Ausblick trotzdem nicht möglich

Eine unverändert hohe Nachfrage nach Präparaten zur Immunstärkung wie Vitamin-D-Produkte triebt die Geschäfte des Arzneimittelunternehmens Dermapharm weiter an. Gleichwohl wurden die Jahresziele nur bestätigt und nicht wie wohl von manchen Anlegern erhofft angehoben. Die auf Rekordniveau notierenden Aktien schwankten recht deutlich und gingen mehr als ein Prozent tiefer aus dem Handel.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,04 Prozent auf 4178,08 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 verzeichnete leichte Gewinne, während der Cac 40 in Paris etwas nachgab. An der Wall Street lag der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa moderat im Plus.

Der Kurs des Euro stieg und profitierte damit vom freundlichen Marktumfeld. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1740 (Montag: 1,1718) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8518 (0,8534) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 146,29 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,02 Prozent auf 176,91 Zähler nach./la/he

— Von Lutz Alexander, dpa-AFX —

Foto: Anatomy / shutterstock.com