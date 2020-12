DAX nähert sich dem Allzeithoch

Am Deutschen Aktienmarkt begeisterte der Beginn der Corona-Impfungen die Anleger. Ab dem 27. Dezember soll dies in Europa starten. Diese Meldung überschatte">video

Dynamik im DAX hält an

Nach der gestrigen Rally und dem Ausbruch über die Range am Dienstag konnte auch heute der DAX wieder punkten. Die FED-Sitzung am Vorabend wurde schnell "verdaut", passierte hier mit den Zinsen auch nichts. Diese sollen bis weit in das kommende Jahr hinein auf jeden Fall so niedrig bleiben.

Der Ball seitens der FED wurde vielmehr an die Politik zurück gespielt. Damit steht das zu erwartende nächste Stimulus-Paket nun wieder im Vordergrund. Demokraten und Republikaner sind weiterhin in Gesprächen. Profitieren konnte der Bitcoin als "Ersatzwährung" der heute sogar an der 23.000 notierte. Am Morgen hatten wir dazu Gelegenheit, mit unserem Händler zu sprechen:

Am Deutschen Aktienmarkt begeisterte der Beginn der Corona-Impfungen die Anleger. Ab dem 27. Dezember soll dies in Europa starten. Diese Meldung überschattete in positiver Hinsicht die derzeit weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Am Markt wird vielmehr das Ende dieser Pandemie-Krise antizipiert.

Bereits in der Eröffnung eroberte der DAX die 13.700er-Marke und stieg bis 13.725 in der ersten Handelsstunde. Damit näherten wir uns bis auf 70 Punkte dem Allzeithoch des Index aus dem Monat Februar.

Auch wenn es danach zu einer Konsolidierung kam, hielt die Stimmung an und der DAX schloss den vierten Tag in Folge im Gewinn.

Folgende Rahmendaten lieferte der heutige Handelstag

Eröffnung 13.691,49PKT Tageshoch 13.725,84PKT Tagestief 13.649,53PKT Vortageskurs 13.565,98PKT

Vom dynamischen Handelsverlauf der ersten Handelsstunde zehrte der Markt den ganzen Tag über und hielt das Plus bis zum Handelsschluss. Der Intraday-Chart untermauert dies:

Nachbörslich ist an der Wall Street wenig passiert und damit auch der DAX nahe dem Schlusskurs. Vor dem morgigen Verfallstag pendelt sich der Markt scheinbar ein.

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Die Technologiebörse Nasdaq hat auch kurz vor Weihnachten wenig an der Dynamik der Vorwochen eingebüßt. Erst am Vortag sahen wir ein neues Rekordhoch und heute erneut. Damit waren Technologiewerte insgesamt gefragt, so auch im DAX. Damit fanden sich Infineon und SAP als größte Gewinner im Index wieder. Durch die hohe Gewichtung der SAP bekam der DAX entsprechende Impulse mit.

Weniger gefragt waren heute die Automobilwerte. Nach der Rally der letzten Tage bei Volkswagen gab es nicht nur Gewinnmitnahmen, sondern auch eine belastende Meldung für die ganze Branche. Denn auch im November sind in der EU deutlich weniger Fahrzeuge in der Erstzulassung verzeichnet worden als im Vergleichszeitraum. Um zwölf Prozent sank die Erstzulassung der Kraftfahrzeuge und damit auf "nur" 900.000 Fahrzeuge.

Besonders stark brach der Automarkt in Frankreich ein. Dort gingen die Zulassungen um mehr als 25 Prozent zurück. Daimler musste ein Minus von 15 Prozent, VW von 13 Prozent und BMW von sechs Prozent hinnehmen. Entsprechend schwach waren die genannten Auto-Aktien heute.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich dieser erneut starke heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Nach der Überwindung des Widerstandes bei 13.300 Punkten korrigierte der DAX sehr wenig und bewegt sich nun strikt in Richtung Allzeithoch. Im Chartbild ist dies gut zu erkennen:

Das charttechnische Ziel liegt somit bei knapp 13.800 Zählern. Dabei ist morgen jedoch auf den Verfallstag zu achten. Gelingt dennoch ein Anlaufen dieser Marke?

