DELTA AIR LINES - Ein trostloses Bild

Kaum eine Branche ist von den coronabedingten Einschränkungen so stark betroffen wie die Airlines. Ein erschreckendes Bild über das aktuell laufende Geschäft liefern die heutigen Zahlen von Delta Air Lines. Rechneten Analysten schon mit einem hohen Verlust und einem extremen Ergebnisrückgang, war das Gemeldete schlichtweg schockierend. Unterm Strich erwirtschaftete die Airline im abgelaufenen dritten Quartal ein Minus von 8,47 USD je Aktie. Analysten hatten "nur" mit einem Minus von 3,00 USD gerechnet. Der Umsatz lag mit 2,6 Mrd. USD deutlich unter dem Marktkonsens von 3,11 Mrd. USD.

Alleine in den letzten beiden Quartalen hat Delta Air Lines einen Verlust von 11 Mrd. USD erzielt. Der tägliche Cashburn wurde eingedämmt, beträgt aber immer noch 18 Mio. USD. Nun kann man das alles einfach so abtun und den Blick nach vorne richten nach dem Motto "Das kann ja nur besser werden!". Aber auch diesbezüglich lieferte das Management eine Enttäuschung. Man gehe nicht davon aus, dass sich das Geschäft in den nächsten zwei Jahren normalisieren werde, es dürfte länger dauern. Nachdem bereits Verantwortliche der Lufthansa oder auch von Airbus und MTU sich in den vergangenen Monaten ähnlich geäußert hatten, liegt nun also eine weitere Bestätigung derjenigen vor, die es als direkt Betroffene wissen sollten.

Aktuell gehen Analysten davon aus, dass Delta Air Lines im kommenden Jahr den Turnaround schaffen kann. Für mehr als einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie dürfte es aber kaum reichen.

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Aktie extrem angeschlagen. Selbst im bullischen Umfeld gestern fanden sich keine Käufer. Kurzfristig sollten sich Anleger auf Abgaben in Richtung des Tiefs bei 27,92 USD einstellen, darunter wäre mittelfristig das Zwischentief von Ende Juli bei 24,38 USD erreichbar. Erst Kurse über 35,00 USD ermöglichen einen weiteren Anstieg und einen Gap-Close bei 41,73 USD.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 46,91 17,22 26,95 Ergebnis je Aktie in USD 7,30 -14,56 0,85 KGV 4 - 37 Dividende je Aktie in USD 1,50 0,40 0,00 Dividendenrendite 4,75 % 1,27 % 0,00 % *e = erwartet

Delta-Air-Lines-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)