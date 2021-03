Deutsche Börse ermöglicht Handel mit weiteren Krypto-Produkten

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Börse baut ihr Angebot für den Handel mit Kryptowährungen aus.

Anleger könnten künftig Finanzprodukte handeln, die mit den Kryptowährungen Ethereum und Bitcoin Cash physisch besichert sind, teilte die Deutsche Börse am Dienstag mit. Seit Juni 2020 hat der Börsenbetreiber bereits ein solches Produkt für Bitcoin im Angebot. Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist zur Zeit enorm. Ein Bitcoin kostet mehr als 50.000 Dollar, zehn mal so viel wie vor einem Jahr. Auch Ethereum und Bitcoin Cash haben stark an Wert gewonnen.

"Mit der Ausweitung auf Ethereum und Bitcoin Cash schaffen wir weitere Investmentmöglichkeiten, um Kryptoprodukte effizient im regulierten börslichen Umfeld zu handeln" sagte Stephan Kraus, Leiter des ETF-Segments der Deutschen Börse. Gehandelt werden die neuen Produkte auf dem Xetra-Segment der Frankfurter Börse. Das Clearing übernimmt die Deutsche-Börse-Tochter Eurex.