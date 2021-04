Deutsche Börse – Nachzügler gefragt

Deutsche Börse sind aus ihrem gut fünfmonatigen Winterschlaf Ende März erwacht und konnten einen deutlichen Kurssprung über zahlreiche Hürden vollziehen. Zudem versucht sich das Papier nun an einer weiteren mittelfristigen Hürde und scheint zum Ende dieser Handelswoche damit Erfolg zu haben. Wertpapiere des Börsenbetreiberssind aus ihrem gut fünfmonatigen Winterschlaf Ende März erwacht und konnten einen deutlichen Kurssprung über zahlreiche Hürden vollziehen. Zudem versucht sich das Papier nun an einer weiteren mittelfristigen Hürde und scheint zum Ende dieser Handelswoche damit Erfolg zu haben.

Zwischen Sommer und grob Dezember beschrieb die Aktie der Deutschen Börse einen klaren Abwärtstrend und fiel von 170,15 auf 124,85 Euro zurück. Zwar gelang es im Dezember über diesen Abwärtstrend zuzulegen, allerdings schlitterte das Papier direkt in eine volatile Schiebephase zwischen 131,00 und 141,50 Euro hinein. Erst Ende März gelang es diese zähe Handelsspanne auf der Oberseite zu verlassen und im heutigen Handel bis auf 146,60 Euro anzusteigen. Damit attackiert der Wert zugleich die mittelfristige Hürde um 145,20 Euro und könnte im Erfolgsfall durch einen Anstieg darüber ein Folgekaufsignal auf mittelfristiger Basis aktivieren.

Wochenschlusskurs entscheidend

Gelingt es zum Ende dieser Handelswoche den Horizontalwiderstand um 145,20 Euro erfolgreich zu überwinden, würde weiteres Kurspotenzial an 150,00 und mittelfristig sogar an 152,50 Euro freigesetzt werden können. Zuvor allerdings könnte es zu einem Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau um 141,50 Euro kommen. Insgesamt aber wird die Aktie der Deutschen Börse auf der Oberseite gesehen. In bärische Kursmuster würde das Papier dagegen bei einem Rückfall unter den EMA 50 bei 140,44 Euro verfallen, Abschläge zurück auf 138,68 und grob 135,00 Euro blieben in diesem Szenario dann nicht aus.

Widerstände: 146,80 / 148,35 / 149,25 / 150,50 / 151,45 / 152,10 Euro

Unterstützungen: 145,20 / 144,75 / 143,80 / 143,10 / 142,25 / 141,50 Euro

Deutsche Börse in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2020 – 09.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

Deutsche Börse in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2016 – 09.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

