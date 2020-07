Deutsche Börse: Technische Störung im Xetra-Handel – Keine Kurse

Eine technische Störung hat am Mittwochvormittag den Handel an der Deutschen Börse behindert. Im sogenannten Eurex T7 System gebe es technische Probleme, teilte der Börsenbetreiber am Mittwoch in Frankfurt mit. In der Folge sind auch rund 30 Minuten nach dem eigentlichen Start des Xetra-Handels keine aktuellen Kurse von Einzelwerten verfügbar. Dies gilt auch für den Leitindex Dax.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com