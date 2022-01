DEUTSCHE TELEKOM - Aktie vor neuem Aufwärtsschub?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 16,490 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit fast 20 Jahren in einer Seitwärtsbewegung. Diese Bewegung wird von zwei auseinanderlaufenden Trendlinien begrenzt. Im August 2021 zog die Aktie knapp über die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung an. Nach einem Hoch bei 18,92 EUR kam es zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte auf den EMA 200 (Wochenbasis) zurück. Dort stabilisierte der Wert wieder. Aktuell zieht er etwas an und erreicht den EMA 50 bei 16,51 EUR. Damit deutet sich ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit August an.

Kaufsignal nicht weit entfernt

Ein Wochenschlusskurs über 16,51 EUR würde der Aktie der Deutschen Telekom weiteren Auftrieb verleihen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre ein Anstieg gen 18,92 EUR möglich. Ein großes Kaufsignal ergäbe sich aber erst, wenn der Wert diese Hürde stabil überwinden würde.

Ein Rückfall unter den EMA 200 (Wochenbasis) bei aktuell 15,45 EUR wäre ein schwerer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis 14,11 und 12,92-12,75 EUR kommen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)