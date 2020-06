Deutsche Telekom und Mavenir arbeiten gemeinsam an der Validierung von Web-Scale-Technologien für den 5G-Standalone-Kern (SA)

Mavenir, ein branchenführender Anbieter von Cloud-nativer End-to-End-Netzwerk-Software, hat bekannt gegeben, dass er an erfolgreichen Labortests seiner containerisierten 5G-Core-Lösung auf der Cloud-Netzwerk-Infrastruktur der Deutschen Telekom mitgewirkt hat.

Mavenirs 5G Core nutzt modernste, webbasierte Technologie und Cloud-native Prinzipien, die Unterstützung für 4G-/5G-Kombikern-Funktionalitäten bieten.

Zusätzlich zur 3GPP-5G-Funktionalität konzentrierte sich die Zusammenarbeit auf Automatisierung, On-Boarding, Cloud-native Prinzipien, CI/CD und andere nicht-funktionale Bereiche wie Resilienz, Fehlertoleranz und Performance (Belastungs- und Stresstests).

Darüber hinaus haben Mavenir und die Deutsche Telekom gemeinsam die Kombiknoten mit ihren 4G-Mikrodiensten validiert, um die nahtlose Übergabe von 5G an 4G auf einem webbasierten Kern der nächsten Generation zu validieren.

„Die Umstellung auf 5G ist ein Paradigmenwechsel für unsere Branche. Um 5G-Anwendungsfälle und 5G-Skala und die erforderliche Automatisierung zu unterstützen, hat Mavenir einen Cloud-nativen, auf Mikrodiensten basierenden 4G-5G-Kombo-Kern entwickelt“, sagte Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. „Durch den Einsatz von Web-Scale-Technologien sind die Betreiber in der Lage, neue 5G-Abonnenten und ihre bestehenden 4G-Abonnenten mit derselben Lösung zu unterstützen.“

Mavenir ist der branchenweit einzige Anbieter von Cloud-nativen End-to-End-Netzwerk-Software und Solutions/Systems Integration für 4G und 5G, der sich auf die Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation für Kommunikationsdienstanbieter (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes durchgängiges Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur an. Von Anwendungs-/Dienstleistungsebenen in 5G bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche cloudnative Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mavenir nutzt Innovationen in den Bereichen IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), Private Networks sowie vEPC, 5G Core und OpenRAN vRAN und beschleunigt die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die über 50 % der weltweiten Nutzer bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. www.mavenir.com

