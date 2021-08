Deutsche Unternehmen steuern Richtung S/4HANA und Cloud-Migration: SAP und Serviceprovider bieten Support-Programme an

ISG Provider Lens™-Studie geht davon aus, dass die SAP-Programme RISE und MOVE traditionell konservativere Unternehmen in Deutschland dabei unterstützen könnten, ihre Architekturen und ERP-Systeme zu transformieren

Viele deutsche Unternehmen gehen die Migration auf SAP S/4HANA und cloudbasierte Betriebsmodelle vorsichtig an. Sie behalten ihre gewohnte Zurückhaltung bei, obwohl SAP immer bessere Support-Programme für die Transformation bereithält. Dies meldet eine neue Studie, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Die Studie „ISG Provider Lens™ SAP HANA Ecosystem Services Report 2021 Germany“ zeigt, dass die Migrationsrate von älteren SAP-ERP-Systemen auf S/4HANA schon vor der COVID-19-Krise nicht den Erwartungen von SAP entsprach, bevor dann die Pandemie ab Anfang 2020 viele Unternehmen dazu veranlasste, größere Projekte zu stoppen oder zu verschieben. SAP-Kunden zeigten sich hier sehr zurückhaltend – sowohl wegen der Komplexität der digitalen Transformation insbesondere in Großunternehmen als auch wegen der Unsicherheiten, die mit den schnellen Änderungen des S/4HANA-Frameworks und seiner Produkte verbunden sind, so die Studie.

„Schon vor der Pandemie zeigten sich deutsche Unternehmen zurückhaltend bei der Einführung von S/4HANA und Cloud-Services, was auf einen grundsätzlich konservativen Ansatz bei der digitalen Transformation hinweist", sagt Andrea Spiegelhoff, EMEA-Partnerin bei ISG in Deutschland. „Neue SAP-Programme, welche den Support von Dienstleistern beinhalten, könnten einigen Unternehmen nun dabei helfen, die Transformation erfolgreich zu bewältigen.“

Das Programm „RISE with SAP“, das SAP in diesem Jahr eingeführt hat, soll Cloud-Transformationen erleichtern, indem es Lizenzen sowie Cloud-Migrations- und Betriebsdienste bündelt. Auch wenn es noch keine nennenswerten Erfolgsgeschichten oder Belege für die Akzeptanz im Markt gebe, sei „RISE with SAP“ ein interessantes Angebot für den größeren deutschen Mittelstand, so ISG. Viele Serviceanbieter seien in Deutschland bereits für die Teilnahme an dem Programm qualifiziert.

Darüber hinaus hat SAP kürzlich das MOVE-Programm eingeführt, um eine bessere Unterstützung und Anleitung bei der Umstellung bestehender SAP ERP Central Component (ECC)-Systeme auf S/4HANA zu bieten. Laut Studie gehen viele Unternehmen die Umstellung jedoch immer noch zögerlich an. Ein Grund sei die Komplexität, die mit solchen Projekten verbunden ist. Zudem zeigten sich einige Unternehmen verunsichert angesichts der rasanten Entwicklung der S/4HANA-Produkte, die in den vergangenen Jahren stattfand.

Viele Unternehmen nutzen begrenzte Vorprojekte, um die richtige Strategie auszuloten, und planen Programme, um Unsicherheiten zu beseitigen, so die Studie weiter. So stelle sich oft die Frage, ob bestehende Systeme aufgerüstet oder Systemarchitekturen geändert werden müssen, um die Vorteile von HANA voll ausschöpfen zu können. Auch seien sich viele Unternehmen unsicher, ob sie im Rahmen ihrer S/4HANA-Transformation auf eine cloudbasierte Infrastruktur migrieren oder die Cloud- und die S/4HANA-Migration gleichzeitig durchführen sollten.

Serviceanbieter können der ISG-Studie zufolge ihren Kunden bei der Beantwortung solcher Fragen und bei der Durchführung der massiven Veränderungen, die solche Projekte mit sich bringen, helfen. Dazu benötigen sie laut ISG jedoch fundierte Fachkenntnisse bei der Entwicklung von Systemstrategien und Projektplänen, die auf jedes Unternehmen individuell zugeschnitten sind.

Die Studie „ISG Provider Lens™ SAP HANA Ecosystem Services Report 2021 Germany“ bewertet die Leistungen von 39 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): „SAP S/4HANA System Transformation – Large Accounts”, „SAP S/4HANA System Transformation – Midmarket”, „Managed Application Services for SAP ERP”, „SAP Business Technology Platform (BTP) & Intelligent Technologies” sowie „Managed Cloud Services for SAP HANA”.

Die Studie zählt Accenture, All For One Group, Atos, Capgemini und T-Systems in jeweils vier und Infosys sowie NTT DATA in jeweils drei Quadranten zu den Leadern. Camelot IT Lab, Fujitsu, Scheer und TCS werden in jeweils zwei Quadranten als Leader genannt, Arvato Systems, CANCOM, DATAGROUP, Devoteam, DXC Technology, Innovabee, Syntax und Wipro in jeweils einem.

Darüber hinaus bezeichnet die Studie Wipro in zwei Quadranten und Cognizant in einem als „Rising Star“. Nach ISG-Definition sind dies Unternehmen mit einem „vielversprechendem Portfolio“ und „großem Zukunftspotenzial“.

Überarbeitete Versionen der Studie sind bei All For One Group, Arvato Systems, Atos, Capgemini, Infosys und T-Systems erhältlich.

Die Studie „ISG Provider Lens™ SAP HANA Ecosystem Services Report 2021 Germany“ ist für Abonnenten oder den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

