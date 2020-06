DGAP-Adhoc: Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2020 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit (deutsch)

Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2020 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit

^ EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2020 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit

09.06.2020 / 06:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 30. Juni 2020 um 9:00 Uhr Schweizer Zeit

- Leclanché SA beruft seine ordentliche Jahreshauptversammlung für den 30. Juni 2020 ein

- Der Verwaltungsrat schlägt die Umwandlung von Schulden in Höhe von 50,9 Millionen CHF gegenüber FEFAM in Aktien der Gesellschaft vor, um die Bilanz zu stärken

- Herr Christophe Manset wird als neuer Direktor vorgeschlagen als Ersatz für Herrn David Anthony Ishag, der sich nicht zur Wiederwahl stellt.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 9. Juni 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, beruft seine ordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2020 um 9.00 Uhr Schweizer Zeit ein.

Wichtige Informationen zu COVID-19 - Persönliche Teilnahme an der Jahreshauptversammlung nicht erlaubt Die Schweizer Bundesregierung hat private und öffentliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte von Menschen verboten, um die weitere Verbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) zu verhindern. Gestützt auf Artikel 6f der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des COVID-19 hat der Verwaltungsrat deshalb beschlossen, dass die Aktionäre der Leclanché S.A. ihre Rechte an der Generalversammlung vom 30. Juni 2020 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Die persönliche Teilnahme von Aktionären oder Aktionärsvertretern mit Ausnahme des Unabhängigen Vertreters ist nicht gestattet. Diese Massnahme ermöglicht es, die Jahreshauptversammlung trotz der aktuellen Situation abzuhalten. Wie Sie den unabhängigen Vertreter bevollmächtigen und instruieren können, entnehmen Sie bitte der Einladung im Abschnitt "Vertretung". Die Aktionäre sind eingeladen, an der Live-Übertragung der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2020 um 9.00 Uhr Schweizer Zeit in Deutsch, Englisch oder Französisch teilzunehmen. Fragen können während des Webcasts über ein Online-Tool schriftlich eingereicht werden und werden am Ende der Versammlung beantwortet. Weitere Rechte (einschliesslich Stimmrechte) können vor der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden (siehe Abschnitt "Vertretung" weiter unten). Der Link zum Webcast lautet wie folgt: https://live.kudoway.eu/ad/220218461818

Unter den Beschlüssen, die den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt werden, schlägt der Verwaltungsrat die Umwandlung von 50,9 Millionen CHF Schulden, die bei FEFAM [1] , dem Hauptaktionär des Unternehmens, aufgenommen wurden, in Eigenkapital vor. Diese mit FEFAM ausgehandelte Restrukturierungsmassnahme wird die Bilanz stärken und das anhaltende Interesse an Investitionen in das Unternehmen während einer Periode des starken Wachstums des Auftragsbestands im schnell wachsenden e-Transport-Sektor fördern. Zusätzlich schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Christophe Manset in den Verwaltungsrat vor. Herr Manset wurde dem Verwaltungsrat von FEFAM vorgestellt, um den sich nicht zur Wiederwahl stellenden Herrn David Anthony Ishag zu ersetzen.

I. Agenda

1. Geschäftsbericht 2019, Konzernabschluss 2019, Jahresabschluss 2019 und Vergütungsbericht 2019 der Leclanché S.A.

2. Entlastung des Verwaltungsrats

3. Gewinnverwendung aus der Bilanz

4. Wahlen Vorstand

5. Wahl der Rechnungsprüfer

6. Wahl des Unabhängigen Vertreters

7. Teiländerung der Satzung / Verlängerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Grundkapitals (Art. 3quater)

8. Teiländerung der Satzung / Schaffung von bedingtem Aktienkapital (Art. 3quinquies)

9. Umwandlung von Schulden in Eigenkapital

10. Aufrechnung kumulierter Verluste mit Kapitaleinlagereserven

11. Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

II. Geschäftsbericht

III. Partizipations- und Stimmrechte

IV. Vertretung

V. Abstimmungsanweisung

Die vollständige Agenda ist auf Französisch und Englisch auf der Leclanché Website abrufbar. https://www.leclanche.com/press-releases/

Weitere Informationen erhalten Sie bei info@leclanche.com oder auf www.leclanche.com. Über Leclanché Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, welche die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist das einzige weltweit gelistete, reine Energiespeicherunternehmen, das in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, e-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte

Medien Schweiz /Europa: Medien Nordamerika: Thierry Meyer Rick Anderson

T: +41 (0) 79 785 35 81 T: +1-718-986-1596 E-mail: [1]tme@dynamicsgroup.ch Henry Feintuch

T: +1-212-808-4901 E-mail: [1]leclanche@feintuchpr.com 1. mailto:tme@dynamicsgoup.ch

1. mailto:leclanche@feintuchpr.com Medien Deutschland: Ansprechpartner für Investoren: Anil Christoph Miller T: +49 (0) Srivastava / Hubert Angleys T: +41 (0) 711 947 670 E-mail: 24 424 65 00 E-mail: [1]leclanche@sympra.de 1. [1]invest.leclanche@leclanche.com 1. mailto:leclanche@sympra.de mailto:invest.leclanche@leclanche.com [1] FEFAM steht für: AM INVESTMENT SCA, SICAV-SIF - Illiquid Assets Sub-Fund, zusammen mit FINEXIS EQUITY FUND - Renewable Energy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - Multi Asset Strategy Sub-Fund, FINEXIS EQUITY FUND - E Money Strategies Sub-Fund (auch als Energy Storage Invest bezeichnet); alle diese Fonds sind gemeinsam der Hauptaktionär von Leclanché, nachstehend als "FEFAM" bezeichnet.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Leclanché SA Av. des Sports 42 1400 Yverdon-les-Bains Schweiz Telefon: +41 (24) 424 65-00 Fax: +41 (24) 424 65-20 E-Mail: investors@leclanche.com Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119 , CH0016271550 Valorennummer: A1CUUB, 812950 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1065527

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1065527 09.06.2020 CET/CEST

°