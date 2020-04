DGAP-Adhoc: Highlight Event and Entertainment AG: Geschäftsbericht 2019 (deutsch)

Highlight Event and Entertainment AG: Geschäftsbericht 2019

HLEE-Gruppe steigert das Konzernperiodenergebnis im Geschäftsjahr 2019 deutlich

Die Geschäftsentwicklung der Highlight Event and Entertainment AG ist im Jahr 2019 insgesamt erfolgreich verlaufen.

* Das Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner verbesserte sich auf 7,2 Mio. CHF (Vorjahr: -14.5 Mio. CHF).

* Das Betriebsergebnis lag mit 32,5 Mio. CHF deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahrs (-0,5 Mio. CHF). Im Vorjahr gab es Investitionen, Aufbau und hohe Projektkosten für die "World Boxing Super Series (WBSS)".

* Das Ergebnis je Aktie wurde auf 0,84 CHF erhöht (Vorjahr: -1,69 CHF).

* Der Konzernumsatz liegt bei 504,6 Mio. CHF.

Die konsolidierte Bilanzsumme lag mit 973,5 Mio. CHF um 8,5 Mio. CHF über dem Vergleichswert des Vorjahrs (965,0 Mio. CHF).

Entwicklung der operativen Segmente 2019

Das Segment Film konnte seine Ziele im Geschäftsjahr 2019 erreichen. Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt zwölf Eigen- und Co-Produktionen realisiert, darunter die Bora Dagtekin-Komödie "Das perfekte Geheimnis" sowie "Kaiserschmarrndrama", die siebte Rita Falk-Verfilmung. In der Home-Entertainment-Auswertung konnte, dank eines ausgewogenen Portfolios, das Kinoerfolge wie "Der Fall Collini" und "Ostwind - Aris Ankunft" beinhaltete, eine starke Marktposition gehalten werden. Im Bereich Free-TV haben sich insbesondere die Starts diverser Erstlizenzen umsatzrelevant ausgewirkt.

Im Segment Sport- und Event-Marketing konnte die TEAM-Gruppe im vergangenen Jahr die Entwicklung der kommerziellen Konzepte und der Rechtepakete für den Zyklus 2021/22 bis 2023/24 der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der neu geschaffenen UEFA European Conference League erfolgreich abschliessen. Sowohl im Medien- als auch im Sponsoringbereich verzeichnete TEAM einen sehr guten Vertriebsstart und schloss bereits in der Frühphase mehrere wichtige Geschäfte ab.

Der Fokus des Segments Sport lag im Berichtsjahr auf der weiteren Optimierung des Rechteportfolios, der Verbesserung bestehender und der Schaffung neuer digitaler Angebote zur plattformübergreifenden Nutzung. Die World Boxing Super Series (WBSS) konnte 2019 sowohl die Halbfinals als auch das Super Lightweight Finale in London und das Bantamweight Finale in Tokio erfolgreich durchführen. Der Finalkampf im Bantamgewicht wurde von zahlreichen Experten und Fachzeitschriften zum Fight of the Year 2019 gekürt.

Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich am 26.Juni 2020 stattfinden.

Der detaillierte Geschäftsbericht 2019 ist unter http://www.hlee.ch/Geschaeftsberichte abrufbar.

Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS

in Mio. CHF 2019 2018 Abw. in % Umsatzerlöse 504,6 564,1 -10,5 EBIT 32,5 -0,5 n/a Konzernperiodenergebnis 17,9 -20,2 n/a (nach Steuern) Ergebnisanteil Anteilseigner 7,2 -14,5 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,84 -1,70 n/a Segmentumsatz Film 303,6 364,4 -16,7 Sport- und Event-Marketing 64,7 63,7 1,6 Sport 132,9 133,1 -0,2 Event Marketing 3,1 2,9 6,9 Segmentergebnis Film 16,3 12,1 34,7 Sport- und Event-Marketing 29,2 31,5 -7,3 Sport -10,0 -34,8 n/a Event Marketing 1,1 0,9 22,2

in Mio. CHF 31.12.2019 31.12.2018 Abw. in % Bilanzsumme 973,5 965,0 0,9 Eigenkapital 360,4 391,3 -7,9 Eigenkapitalquote (%) 37,0 40,5 -3,5 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 139,1 189,7 -26,6 Flüssige Mittel 55,3 59,3 -6,7 Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98

