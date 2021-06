DGAP-Adhoc: Investis erwartet im ersten Halbjahr 2021 einen Reingewinn deutlich über Vorjahr (deutsch)

Investis erwartet im ersten Halbjahr 2021 einen Reingewinn deutlich über Vorjahr

Investis erwartet für das erste Halbjahr eine deutlich höhere Bewertung ihres Liegenschaftenportfolios. Das Portfolio besteht aus über 167 Gebäuden und wurde per 31.12.2020 mit CHF 1,490 Millionen bewertet. CBRE (Genf) SA, der unabhängige externe Schätzungsexperte für das gesamte Investis Immobilienportfolio, seit 2019 tätig, ermittelt, aufgrund erneut niedrigeren Diskontierungssätzen und einer weiteren Steigerung der Mieteinnahmen like-for-like, eine deutlich höhere Bewertung des Liegenschaftenportfolios per Juni 2021. Der durchschnittliche reale Diskontierungssatz wird voraussichtlich auf ca. 2.9% sinken (per Dezember 2020 bei 3.15%). Dies wird zu deutlich höheren Neubewertungsgewinnen in der Grössenordnung von rund CHF 125-135 Millionen führen.

In Anbetracht der zu erwartenden Neubewertungsgewinne und der weiterhin soliden Leistung beider Segmente, Properties und Real Estate Services, erwartet Investis für das erste Halbjahr 2021 einen deutlich höheren Reingewinn als in der Vorjahresperiode.

Investor Relations/Medien

Laurence Bienz, Head Investor & Media Relations Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Über die Investis-Gruppe Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig.

Das Portfolio besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 31. Dezember 2020 mit CHF 1,490 Millionen bewertet. Mit dem Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen schweizweit unter bekannten Marken angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com

