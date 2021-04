DGAP-News: Aareal Bank veröffentlicht erneute, inhaltsgleiche Ergänzungsverlangen von Petrus-Vertretern (deutsch)

Aareal Bank veröffentlicht erneute, inhaltsgleiche Ergänzungsverlangen von Petrus-Vertretern

Wiesbaden, 20. April 2021 - Die Aareal Bank AG hat heute entsprechend den aktienrechtlichen Regelungen ein erneutes, gegenüber der ersten Fassung aber inhaltlich unverändertes Ergänzungsverlangen des Aktionärs und Partners von Petrus Advisers, Till Hufnagel, zur Tagesordnung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung am 18. Mai 2021 veröffentlicht. Zugleich hat die Gesellschaft ein weiteres, inhaltsgleiches Ergänzungsverlangen der auf den Cayman Islands ansässigen Petrus Advisers Investments Fund L.P. bekannt gemacht. Beide Verlangen zielen mit identischen Abwahl- und Zuwahlvorschlägen auf die teilweise Neubesetzung des Aufsichtsrates. Dessen Stellungnahme, die beide Verlangen abdeckt, hat die Aareal Bank gemäß Aktienrecht heute - inhaltlich ebenfalls unverändert - erneut veröffentlicht.

Das nunmehr wiederholte Ergänzungsverlangen von Herrn Hufnagel und das zweite Verlangen von Petrus Advisers erfolgten, nachdem die Erklärungen von Herrn Hufnagel in der Begründung seines ursprünglichen Ergänzungsverlangens im Widerspruch zu vorangegangenen Stimmrechtsmitteilungen gestanden hatten. Die Aareal Bank hatte auf diese Widersprüche bereits in ihrer Pressemitteilung vom 14. April 2021 hingewiesen und gesondert auch Herrn Hufnagel darauf aufmerksam gemacht, dass die gesetzliche Folge fehlerhafter Stimmrechtsmitteilungen ein Rechtsverlust wäre. Daraufhin haben Herr Till Hufnagel und Herr Klaus Umek, Partner bzw. Managing Partner von Petrus Advisers, insgesamt vier neue bzw. geänderte Stimmrechtsmitteilungen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingereicht. In diesem Zusammenhang hat dann Herr Hufnagel mit neuem Schreiben vom 16. April 2021 erneut die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung verlangt, und die Petrus Advisers Investments Fund L.P. hat der Aareal Bank mit gleicher Post ihr inhaltsgleiches Verlangen übermittelt.

Beide Ergänzungsverlangen sind nun von der Gesellschaft bekannt gemacht worden, die Tagesordnung der Hauptversammlung wird dementsprechend ergänzt. Die Ergänzungsverlangen und die Stellungnahme sind unter diesem Link abrufbar und werden den Aktionären in gleicher Weise wie die Einladung zur Hauptversammlung bekanntgemacht.

Unabhängig davon sind nach wie vor Fragen im Zusammenhang mit den korrigierten Stimmrechtsmitteilungen offen, die insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Abstimmung (acting in concert) unter Einbeziehung der BaFin noch weiter aufgeklärt werden sollen.

