DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies entwickelt mit Partner IIAT KI-Plattform für Herz-Erkrankungen und erhält drei Patente in China (deutsch)

Aladdin Healthcare Technologies entwickelt mit Partner IIAT KI-Plattform für Herz-Erkrankungen und erhält drei Patente in China

^ DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Patent/Sonstiges Aladdin Healthcare Technologies entwickelt mit Partner IIAT KI-Plattform für Herz-Erkrankungen und erhält drei Patente in China

24.02.2021 / 07:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aladdin Healthcare Technologies entwickelt mit Partner IIAT KI-Plattform für Herz-Erkrankungen und erhält drei Patente in China

- Aladdin hat die patentierte KI-Plattform gemeinsam mit seinem Partner IIAT in China entwickelt

- Die innovative KI-basierte Plattform markiert einen Wendepunkt in der Frühdiagnostik von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Nächster Schritt ist die zusätzliche Anmeldung der Patente in den USA und Europa

BERLIN/LONDON, 24. Februar 2021 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2 ), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat zusammen mit seinem Partner IIAT (Imperial Institute of Advanced Technology) eine innovative KI-basierte Datenanalyseplattform für Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt. Der Plattform wurden bereits drei Patente in China erteilt.

Aladdin erreicht dadurch einen Meilenstein in der Frühdiagnostik von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch die Kombination von multimodalen Daten mit speziell integrierter KI-gesteuerter Blutanalyse bringt das Unternehmen einen neuartigen Ansatz der Frühdiagnostik auf den Markt. Die meisten zur Zeit verfügbaren KI-Verfahren zeigen, dass die Industrie von einer einzigen Methode, der Auswertung von Abbildungen des Herzens, abhängig ist. Dieser Ansatz ermöglicht nur eine Basisdiagnose und schafft keinen Lösungsansatz für die enorm vielschichtige Erkrankung und den damit verbundenen komplexen Krankheitsverlauf.

Die KI-basierte Datenplattform hat in China drei Patente für die folgenden Komponenten erhalten: a. Automatisierte multimodale Auswertung von Abbildungen des Herzens, Visualisierung und 3D-Druck b. Skalenübergreifende Hochauflösung mit Autofocus c. Hochauflösendes System zur Analyse der Bewegungen des Herzmuskels

Das IIAT wurde von einem Team aus Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften, Professoren des Imperial College London und des Royal Brompton Hospital gegründet. Es ist ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut, das sich dem internationalen Austausch und der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie, dem Technologietransfer zwischen China und Europa und der Forschung in der medizinischen Bildgebungstechnologie widmet. Es hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, Personal, Technologien sowie Projekte im Bereich des Gesundheitswesens von Europa nach China zu bringen und in China zu fördern.

Wade Menpes-Smith, der CEO von Aladdin Healthcare Technologies, kommentiert: "Die Erteilung von drei Patenten in China ist eine weitere Bestätigung unserer Fähigkeit, die Gesundheitsdiagnostik mit unserer Expertise und gemeinsam mit unserem wichtigen Netzwerk internationaler Partner zu verbessern". Im Rahmen der Vereinbarung mit IIAT besitzt Aladdin alle internationalen Rechte zur Lizenzierung der AI-Technologie in Europa, Großbritannien und den USA, jedoch nicht in China. Das Unternehmen strebt als nächsten Schritt die Zulassung der Patente in den USA und Europa an.

Als Teil der neuen internationalen Wachstumsstrategie wird Aladdin seine Aktien am OTC-Markt in den USA notieren.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Website Link: www.aladdinid.com

GSIN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMI

Für weitere Informationen:

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone: +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Phone +49 89 1250 90330 Email: pi@crossalliance.de www.crossalliance.de

24.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com

ISIN: DE000A12ULL2

WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1170650

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1170650 24.02.2021

°