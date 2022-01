Askari Metals Limited schließt Kapitalbeschaffung in Höhe von 2,6 Mio. Dollar ab und erwirbt das Lithiumprojekt Barrow Creek, NT: 278 km2 Grundfläche, angrenzend an Core Lithium (ASX: CXO) und CATL

Askari Metals Limited (ASX: AS2) ("Askari Metals" oder "Unternehmen"), ein in Australien ansässiges Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Batteriemetallprojekten in Western Australia, im Northern Territory und in New South Wales, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung mit Consolidate Lithium Trading Pty Ltd über den Erwerb des "Lithiumprojekts Barrow Creek" abgeschlossen hat, das sich in der stark höffigen Pegmatitprovinz Northern Arunta im zentralen Northern Territory befindet.

Die wichtigsten Punkte:

- Askari Metals hat seine Präsenz im Lithiumsektor durch den Erwerb des Lithiumprojekts Barrow Creek (ELA 32804) in der Pegmatitprovinz Arunta des Northern Territory weiter ausgebaut - stark höffig für eine Lithium-Zinn-Tantal (Li-Sn-Ta) -Vererzung.

- Das Lithiumprojekt Barrow Creek von AS2 grenzt an Explorationslizenzen mit ähnlicher Geologie im Besitz von:

- Lithium Plus (CATL) (Marktkapitalisierung ~343 Mrd. AUD)

- beherbergt historische Zinn-Tantal-Abbaugebiete Barrow Creek

- CATL ist einer der Hauptlieferanten von Lithium-Ionen-Batterien an Tesla

- Core Lithium Limited (ASX. CXO) (Marktkapitalisierung ~1,5 Mrd. AUD)

- beherbergt mehrere Zinn-Tantal-Vorkommen

- Das Lithiumprojekt Barrow Creek erstreckt sich über eine Fläche von 278 km2 in einem Gebiet, das dafür bekannt ist, bedeutende Pegmatite zu beherbergen, und stark höffig für eine spodumenhaltige Lithiumvererzung im Hartgestein ist, was durch stark zerklüftete Pegmatite unterstützt wird, die laut Regierungsberichten in dieser Region kartiert und dokumentiert sind.

- Die Pegmatitprovinz Arunta wurde als eine der größten Pegmatitprovinzen im zentralen Northern Territory beschrieben.

- Das Lithiumprojekt Barrow Creek ist ganzjährig über den Stuart Highway zugänglich, was eine kostengünstige Exploration ermöglicht.

- Bei einem Erkundungsbesuch auf der Explorationslizenz wurden mehrere Proben entnommen - die Analyseergebnisse werden in den nächsten 2 bis 3 Wochen erwartet.

- Ein Hyperspektral-Fernerkundungsprogramm wird auf dem Lithiumprojekt Barrow Creek durchgeführt und beginnt unverzüglich.

- Askari Metals positioniert sich durch die kürzlichen Akquisitionen von drei stark höffigen Lithiumprojekten in seinem Portfolio als herausragender Landbesitzer im Lithiumsektor.

- Red Peak - Region Meekatharra in WA (Western Australia)

- Lithiumprojekt Yarrie - östliche Pilbara Region von WA

- Lithiumprojekt Barrow Creek - Pegmatitprovinz Arunta in NT (Northern Territory)

- Nach dem Abschluss der stark überzeichneten Platzierung von 2,6 Millionen AUD ist Askari Metals gut finanziert, um seine Explorationsziele zu erreichen.

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Das Lithiumprojekt Barrow Creek gilt als stark höffig für Lithium-Zinn-Tantal (Li + Sn + Ta)-Vererzungen im Hartgestein und grenzt an Liegenschaften, die von Core Lithium Limited (ASX: CXO) und Lithium Plus, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des chinesischen EV/Batterie-Riesen CATL, gehalten werden. CATL ist einer der Hauptlieferanten von Lithium-Ionen-Batterien an Tesla.

Die Pegmatitprovinz Northern Arunta wird als eine der größten Pegmatitprovinzen im zentralen Northern Territory beschrieben.

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Satellitenkarte des Lithiumprojekts Barrow Creek sowie der umliegenden Projekte, die sich im Besitz von Core Lithium Limited und CATL befinden:

Abbildung 1 in der originalen engliechen Pressemitteilung zeigt: Satellitenbild-Lageplan des Lithiumprojekts Barrow Creek, Pegmatitprovinz Northern Arunta im Central Northern Territory

Gino D'Anna, Executive Director, kommentierte den Erwerb des Lithiumprojekts Barrow Creek und die Erweiterung der Präsenz des Unternehmens im Lithiumsektor:

"Der Erwerb des stark höffigen Lithiumprojekts Barrow Creek festigt und stärkt den Eintritt unseres Unternehmens in den schnell wachsenden Lithiumsektor. Wir haben jetzt ein Portfolio von äußerst attraktiven Lithiumexplorationsprojekten in Gebieten zusammengestellt, die bereits in der Vergangenheit erkundet und entwickelt wurden und von denen bekannt ist, dass sie umfangreiche Lithium-Zinn-Tantal-Vererzungen beherbergen, wobei bedeutende Spodumen-Lithiumlagerstätten in Hartgestein abgegrenzt wurden.

Der Lithiummarkt entwickelt sich weiter, da Endverbraucher und strategische Investoren inzwischen akzeptiert haben, dass sie, um in die Lithiumlieferkette einzusteigen und sich Rohstoffe zu sichern, in der Explorationskurve nach unten gehen und ein gewisses Risiko in Kauf nehmen müssen. Dies führt zu einem früheren Interesse seitens der großen Endverbraucher und zum Abschluss wesentlicher Abnahme- und Joint-Venture-Explorationsvereinbarungen in einem viel früheren Stadium als in der Vergangenheit.

Das Lithiumprojekt Barrow Creek weist einige sehr attraktive Merkmale auf, die unsere Aufmerksamkeit gewonnen haben. Erstens befindet sich das Projekt in Streichrichtung und teilt die Liegenschaftsgrenzen mit dem großen Lithiumentwickler und Produzenten Core Lithium Limited und dem chinesischen Batterieriesen CATL. Zweitens ist die Pegmatitprovinz Northern Arunta im Northern Territory für ihre reichhaltige Lithium-Zinn-Tantal-Vererzung bekannt, die jedoch in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang erkundet wurde. Dies weist auf das bedeutende Explorationspotenzial der Region hin. Schließlich befindet sich unser Lithiumprojekt Barrow Creek in unmittelbarer Nähe zu vielen der bekannten Lithium-Zinn-Tantal-Vorkommen in der Region und weist die gleichen geologischen Gegebenheiten auf.

LCT-Pegmatite wurden vom NT Geological Survey identifiziert, wobei die Region Northern Arunta als eine der größten Pegmatitprovinzen im zentralen Northern Territory beschrieben wird, jedoch wurden bisher nur im begrenzten Umfang nach Lithium exploriert. Wir sind von dieser jüngsten Akquisition sehr begeistert und freuen uns darauf, in den kommenden Wochen vor Ort zu sein.

Die vor Kurzem vom Unternehmen durchgeführten Erkundungsarbeiten vor Ort haben zur Entnahme mehrerer Proben geführt, deren Analyseergebnisse in den nächsten 2 bis 3 Wochen erwartet werden. Als unmittelbare Priorität plant das Unternehmen die Durchführung einer hyperspektralen Fernerkundungsuntersuchung, um vorrangige Explorationsziele im gesamten Konzessionsgebiet zu identifizieren. Das Unternehmen wird dann eine Prioritätenliste der ermittelten Ziele erstellen und sich bemühen, so bald wie möglich wieder ins Feld zu gehen.

Mit dem Abschluss der stark überzeichneten Platzierung, die vom Team der Peak Asset Management geleitet wurde, ist das Unternehmen gut finanziert, um seine Projekte zügig voranzutreiben.

Dies wird eine arbeitsreiche Zeit für das Unternehmen sein, da wir die Exploration auf unseren Lithiumprojekten vorantreiben und mit den Phase-II-Bohrungen auf dem Goldprojekt Burracoppin beginnen werden. Die Planung für eine erste Bohrkampagne auf dem hochgradigen Kupferprojekt Horry ist ebenfalls im Gange."

Lithiumprojekt Barrow Creek

Das Lithiumprojekt Barrow Creek (BCL-Projekt) befindet sich in der Pegmatitprovinz Northern Arunta des zentralen Northern Territory, wobei der Stuart Highway das Projekt durchschneidet. Das BCL-Projekt befindet sich außerdem nur 20 km von der Eisenbahnlinie der Central Australia Railway entfernt, die Darwin und Adelaide verbindet und somit zusätzliche Transportmöglichkeiten für die zukünftige Entwicklung des BCL-Projekts bietet.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Lage des Lithiumprojekts Barrow Creek innerhalb der Pegmatitprovinz Northern Arunta sowie die Straßen- und Eisenbahninfrastruktur in der Umgebung des BCL-Projekts.

Abbildung 2 zeigt: Das Lithiumprojekt Barrow Creek liegt in der Pegmatitprovinz Northern Arunta, Northern Territory

Das Lithiumprojekt Barrow Creek erstreckt sich über eine Fläche von 278 km2 in einem einzigen zusammenhängenden Lizenzgebiet in der stark höffigen Region der Pegmatitprovinz Northern Arunta, die dafür bekannt ist, dass sie beträchtliche, ausgedehnte Pegmatite beherbergt, die stark höffig für spodumenhaltige Lithiumvererzungen im Hartgestein sind.

Das BCL-Projekt ist von Core Lithium Limited (ASX: CXO) und dem chinesischen EV-Batteriegiganten CATL umgeben und befindet sich in der Nähe mehrerer bekannter Lithium-Zinn-Tantal-Vorkommen, die ähnliche geologische Gegebenheiten wie das BCL-Projekt aufweisen. Stark zerklüftete Pegmatite wurden in dieser Region kartiert und in Regierungsberichten dokumentiert. Obwohl im Gebiet des BCL-Projekts nur begrenzte Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, weisen die Lage des Projekts sowie die zahlreichen vererzten Vorkommen und Gruben in der Nähe auf das beträchtliche Explorationspotenzial hin, das auf dem BCL-Projekt besteht.

Regionale Geologie und Vererzung

Die Pegmatite des Pegmatitfeldes Barrow Creek haben in der Vergangenheit Entdeckungen von Sn-Ta-W hervorgebracht, doch vor der Untersuchung durch den Regierungsgeologen Frater (2005) hatte keine historische Exploration das Potenzial für eine Lithium (Li)-Vererzung berücksichtigt. Die geochemische Analyse von Frater (2005) deutet stark auf Pegmatite des T Lithium-Cäsium-Tantal (L-C-T) -Typs im Barrow Creek Pegmatite Field (Pegmatitfeld) hin. Schwärme von Pegmatitintrusions- und Lagergängen stehen in Zusammenhang mit den Ooralingie- und Bean-Tree-Graniten des Barrow-Creek-Granitkomplexes (~1803 Mio. Jahre; Smith 2001).

Nachstehend finden Sie eine detaillierte geologische Karte des Lithiumprojekts Barrow Creek sowie der in der Nähe liegenden Projekte von Core Lithium Limited und CATL:

Abbildung 3 zeigt: Detaillierte geologische Karte des Lithiumprojekts Barrow Creek (rot) in der Pegmatitprovinz Northern Arunta im zentralen Northern Territory. Projekte im Besitz von Core Lithium Limited (gelb) sowie des chinesischen EV-Batterieriesen CATL (grün) sind ebenfalls dargestellt.

Die Pegmatite des Barrow Creek Pegmatite Field werden von Frater (2005) aus geochemischen Gründen in die Eastern and Western Pegmatite Groups (östliche und die westliche Pegmatitgruppen) sowie in eine dritte, schwach vererzte Pegmatitgruppe Neutral Junction unterteilt. Zu den Pegmatitvorkommen der Eastern and Western Pegmatite Groups von Frater (2005) zählen:

- Die Prospektionsgebiete Jump Up und Anster (Eastern Pegmatite Group); und

- Die Prospektionsgebiete Tabby Cat, Hugo-Jack's, Boyce's Corner, Johannson's, Jody's, Slippery, Krakatoa und die Ringing Rocks (Western Pegmatite Group).

Diese Strukturen stehen höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit zahlreichen nach Westen bis Nordwesten streichenden Verwerfungen, die anhand geophysikalischer Daten interpretiert und von Bagas und Haines (1990), Haines et al. (1991) und Donnellan (2008) kartiert wurden. Ein großes, nach Nordwesten verlaufendes Verwerfungssystem trennt wahrscheinlich die Gesteine des Sn-Ta-W (Pegmatit)-Mineralfeldes von Barrow Creek im Süden und Südwesten von der polymetallischen Domäne, die vom Ali Curung-Granit dominiert wird, im Norden und Nordosten. Es wird vermutet, dass die offensichtliche Aufteilung der Mineralienarten in der interpretierten Struktur auf den Einfluss einer wesentlichen Krustenstruktur in der Region hinweisen könnte.

Die nachstehende Abbildung zeigt die vereinfachte Geologie des Lithium-Projektgebiets Barrow Creek sowie die bekannten Lithium-Zinn-Tantal-Vorkommen und historischen Abbaustätten. Von besonderem Interesse ist, dass das Lithiumprojekt Barrow Creek an bekannte Erzvorkommen angrenzt und von Core Lithium Limited und CATL umgeben ist, was die feste Überzeugung untermauert, dass das Lithiumprojekt Barrow Creek ein erhebliches Explorationspotenzial bietet.

Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Vereinfachte geologische Karte des Lithiumprojekts Barrow Creek (rot) in der Pegmatitprovinz Northern Arunta im zentralen Northern Territory. Ebenfalls eingezeichnet sind die bekannten Lithium-Zinn-Tantal-Erzvorkommen und die historischen Abbaugebiete. Projekte im Besitz von Core Lithium Limited (gelb) sowie des chinesischen EV-Batterieriesen CATL (grün) sind ebenfalls dargestellt.

Frühere regionale Explorationsarbeiten

Das Lithium-Projektgebiet Barrow Creek liegt in der allgemeinen Region, die als Barrow Creek Pegmatite Field bekannt ist und in der in den 1930er bis 1950er Jahren vereinzelt Prospektionsarbeiten nach und Bergbau in kleinem Maßstab auf W-Ta-Sn betrieben wurden. Von dieser frühen Arbeitsphase sind im Allgemeinen nur flache, metergroße Entdeckungsschürfstellen auf und um Pegmatitvorkommen übriggeblieben (Dunlop 1942, McGain 1980, Forsythe 1982a, Wyche 1986, Frater 2005). Zu diesen frühen kleinen Minen und Prospektionsgebieten gehören (aber nicht nur) Ballace's Mine (W), Hugo-Jack's Mine (Sn-Ta), Boyce's Corner (Sn-Ta), Johannson's (Erzgang und alluviale Sn-Ta-W), Ringing Rocks (Sn-W-Ta), Jump Up (Ta-Nb-W-Sn-Ba), Slippery (Ta) und QT (Sn).

Schätzungsweise fünf Tonnen Wolfram wurden in der Ballace's Mine (Ballace's Claim 2; Dunlop 1942) gefördert, wo die Vererzung mit Pegmatit und Quarzgängen in Zusammenhang steht, die metasedimentären Gneis und Schiefer der Lander Rock Formation (Bullion Schist Member) durchschneiden. In der Ballace's Mine definieren eine Reihe flacher Gruben und Schürfgräben in Aufschlussgebieten eine vererzte Streichlänge von etwa 2,7 km.

In den frühen 1970er Jahren konzentrierte sich die regionale Exploration in erster Linie auf die Identifizierung von Cu-, Pb-, Zn-, W- und Sn-Vererzungen (Cogar 1972). Analysen auf den Li-Gehalt wurden nicht durchgeführt. In den Jahren 1980-1982 konzentrierte sich die Exploration auf dem Barrow Creek Pegmatite Field auf die mit Pegmatit in Zusammenhang stehende Tantalitmineralisierung (Ta), und die geochemische Analyse schloss Lithium nicht ein. Im Zeitraum von 1980 bis 2002 wurden sporadisch Explorationsarbeiten in den Prospektionsgebieten nördlich des Lithiumprojekts Barrow Creek durchgeführt, einschließlich der Prospektionsgebiete Hugo Jack's, Tabby Cat, Johannson's, Jody's und Ringing Rocks.

Im Jahr 2002 wurden im Rahmen einer Untersuchung des Vererzungspotenzials von Pegmatiten im Northern Territory durch die Regionalregierung sechs historische Prospektionsgebiete der Western Pegmatite Group in Bereichen außerhalb des Lithiumprojekts Barrow Creek (ELA 32804) von Frater (2005) inspiziert und beprobt. Dazu gehören die Prospektionsgebiete Hugo Jack's, Tabby Cat, Johannson's, Jody's, Ivy und Jump Up North. Stichproben aus historischen Abraumhalden wurden einer geochemischen Analyse unterzogen, einschließlich Lithium. Einige Lithiumergebnisse, die bei diesen Arbeiten erzielt wurden, umfassen:

- Vier Proben aus Hugo Jack's ergaben (im Durchschnitt) Lithium (111 ppm, mäßig hoch), Cs (54 ppm, niedrig), Nb (103 ppm, mäßig), Rb (1000 ppm, hoch) und Sn (1415 ppm, hoch);

- Drei Proben aus Tabby Cat ergaben (im Durchschnitt) Lithium (480 ppm, hoch), Cs (715 ppm, mäßig-hoch), Nb (40 ppm, wenig), Rb (3367 ppm, sehr hoch) und Sn (143 ppm, wenig);

- Drei Proben aus Johannson's ergaben (im Durchschnitt) Lithium (52 ppm, gering bis mäßig), Cs (43 ppm, mäßig-niedrig), Nb (53 ppm, niedrig), Rb (710 ppm, hoch) und Sn (30 ppm, niedrig);

- Zwei Proben aus Jody's ergaben (im Durchschnitt) Lithium (25 ppm, wenig), Cs (10 ppm, wenig), Nb (15 ppm, wenig), Rb (165 ppm, wenig) und Sn (15 ppm, wenig);

- Sieben Proben aus Ivy ergaben (im Durchschnitt) Lithium (295 ppm, viel), Cs (59 ppm, wenig), Nb (118 ppm, mäßig-viel), Rb (678 ppm, mäßig-viel) und Sn (886 ppm, viel); und

- Drei Proben aus Jump Up North ergaben (im Durchschnitt) Lithium (228 ppm, mäßig-hoch), Cs (117 ppm, mäßig), Nb (108 ppm, gering), Rb (1170 ppm, hoch) und Sn (1205 ppm, hoch).

Die vollständigen Ergebnisse sind in Anhang B zur originalen englischen Pressemitteilung enthalten.

Es ist wichtig anzumerken, dass sich diese vererzten Vorkommen nicht innerhalb der Lizenzgrenze des Lithiumprojekts Barrow Creek (ELA 32804) befinden. Dennoch werden die Ergebnisse als äußerst relevant angesehen, da sie die Höffigkeit sowie die vererzten Strukturen und die Zonierung der Pegmatite in dem Gebiet, das als Western Pegmatite Group (westliche Pegmatitgruppe) bekannt ist und in dem sich das Lithiumprojekt Barrow Creek (ELA 32804) befindet, aufzeigen.

Diese Ergebnisse sind für das Unternehmen von großer Bedeutung, da sie die für eine Lithiumvererzung höffigen Gebiete hervorheben und das Unternehmen dazu veranlassen, ein detailliertes und gezieltes Lithiumexplorationsprogramm zu starten. Das Vorkommen von Cäsium (Cs) und Lithium (Li) in den Pegmatiten bestätigt, dass es sich tatsächlich um Pegmatite des LCT-Typs handelt. Die Tatsache, dass sich diese Vorkommen in einem Umkreis von 10 km befinden und einige der Erzvorkommen nur 100 m von der Liegenschaftsgrenze entfernt sind, zeigt dem Unternehmen die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die aussichtsreiche Geologie des Lithiumprojektgebiets Barrow Creek LCT-Pegmatite beherbergen könnte.

Obwohl die Probenahme im Jahr 2005 durchgeführt wurde und nicht den JORC-Richtlinien (2012) entspricht, enthält der Bericht von Frater (2005) genügend Informationen, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Ergebnisse zuverlässig sind und ausreichende QA-/QC-Verfahren angewandt wurden, um die Sicherheit der Proben und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Die vom Unternehmen durchgeführte Datenzusammenstellung und -analyse hat bestätigt, dass die Entnahmestellen der Proben und die vererzten Vorkommen als korrekt angesehen werden.

Explorationspotenzial

Basierend auf den oben genannten Informationen über ein günstiges regionales geologisches und strukturelles Umfeld und das Vorkommen von wertvollen Lithium-Indikatormineralien in angemessenen Verhältnissen bietet das BCL-Projekt dem Unternehmen und seinen Investoren ein bedeutendes Lithium-Explorationspotenzial.

Während eines Erkundungsprogramms vor Ort entnahm das Unternehmen mehrere Gesteinsproben aus Pegmatiten auf der Liegenschaft und wir erwarten mit Spannung die Ergebnisse. Das Unternehmen hofft, dass diese Ergebnisse ergiebige Bedingungen für eine Lithiumvererzung in den Pegmatiten des Lithiumprojekts Barrow Creek aufzeigen werden, die mit Nachdruck weiterverfolgt werden.

Geplante Exploration

Während der Due-Diligence-Phase wurde ein Erkundungsbesuch auf dem Lithiumprojekt Barrow Creek durchgeführt. Es wurden mehrere Proben des aufgeschlossenen Pegmatits entnommen und dem Labor zur Analyse vorgelegt. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Ergebnisse der Analyse in den kommenden Wochen erhalten wird.

Im Rahmen der geplanten Explorationsprogramme auf dem Lithiumprojekt Barrow Creek werden die Feldkartierungen und die Entnahme von Boden-/Gesteinssplitterproben an der Oberfläche beginnen, um das Lithiumpotenzial der zahlreichen Pegmatite zu bewerten. Geochemische Bodenuntersuchungen werden in Gebieten ohne Aufschlüsse durchgeführt und luftgestützte geophysikalische Methoden werden ebenfalls in Betracht gezogen.

Das Unternehmen wird auch eine Hyperspektral-Fernerkundung auf dem BCL-Projekt durchführen, um vorrangige Explorationsziele zu identifizieren, die im Gelände weiterverfolgt werden. Das Hyperspektralprogramm wird sofort beginnen.

Über Askari Metals Limited

Askari Metals wurde mit dem primären Ziel gegründet, hochgradige Gold-, Kupfer-Gold- und Batteriemetallprojekte in New South Wales, Western Australia und im Northern Territory zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln. Das Unternehmen hat ein attraktives Portfolio an Gold-, Batteriemetall- und Kupfer-Gold-Explorations-/Mineralressourcen-Entwicklungsprojekten in Western Australia, dem Northern Territory und New South Wales zusammengestellt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.askarimetals.com

Für weitere Informationen:

Gino D'Anna Director Tel. +61 400 408 878 gino@askarimetals.com

Rod North Managing Director Bourse Communications Pty Ltd Tel. +61 408 670 706 rod@boursecommunications.com.au

Johan Lambrechts Vice President - Exploration and Geology Tel. +61 431 477 145 johan@askarimetals.com

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Fon: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de

Askari Metals Limited 17 Lacey Street WA 6000 Perth Australien

ISIN: AU0000153256

WKN: A3C4K8 EQS News ID: 1274364

