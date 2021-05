DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 Group begrüßt Aufnahme in die DAX-Indexfamilie (deutsch)

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group begrüßt Aufnahme in die DAX-Indexfamilie

^ DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges AUTO1 Group SE: AUTO1 Group begrüßt Aufnahme in die DAX-Indexfamilie

06.05.2021 / 15:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Presse-Information

AUTO1 Group begrüßt Aufnahme in die DAX-Indexfamilie

Berlin, 6. Mai 2021 - AUTO1 Group, Europas führende Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und professionelle Händler, hat heute die Aufnahme ihrer neu notierten Aktien in die DAX-Indexfamilie begrüßt. AUTO1 wird voraussichtlich am 10. Mai 2021 nach einer außerordentlichen Überprüfung der SDAX-Mitglieder in den Index der deutschen Unternehmen aufgenommen, wie Qontigo, der Indexanbieter der Deutsche Börse Gruppe, mitteilte.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group SE: "Wir freuen uns, dass wir bereits drei Monate nach unserem erfolgreichen Börsendebüt in die DAX-Indexfamilie aufgenommen wurden. Die Aufnahme in den Index ist ein wichtiger Meilenstein für uns und wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns der Markt weiterhin entgegenbringt."

Die Aufnahme in den Index spiegelt die starke Performance der AUTO1-Aktie seit der Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 4. Februar 2021 wider. Die Mitgliedschaft in der DAX-Indexfamilie basiert auf einer Reihe von Kriterien wie Berichts- und Transparenzstandards, Streubesitz-Marktkapitalisierung und Handelsliquidität.

Die nächste turnusmäßige Überprüfung der Mitgliedschaft in verschiedenen DAX-Indizes findet im September 2021 statt und basiert erstmals nur auf der Streubesitz - Marktkapitalisierung.

Die Aktien der AUTO1 Group werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Ansprechpartner Investoren und Analysten Philip Reicherstorfer Director Corporate Finance Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com

Ansprechpartner Medien Lisa Langlois Head of Communications Telefon: +49 160 8050129 Email: lisa.langlois@auto1-group.com

Knut Engelmann Kekst CNC Telefon: +49 174 234 2808 Email: knut.engelmann@kekstcnc.com

Über AUTO1 Group Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd.EUR.

Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com.

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

06.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstraße 72 10961 Berlin Deutschland Internet: https://www.auto1-group.com/de/

ISIN: DE000A2LQ884

WKN: A2LQ88 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1193557

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1193557 06.05.2021

°