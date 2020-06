DGAP-News: Bio-Gate AG: Bio-Gate schafft Voraussetzungen für Umsatz- und Ergebnisverbesserungen 2020 (deutsch)

Bio-Gate AG: Bio-Gate schafft Voraussetzungen für Umsatz- und Ergebnisverbesserungen 2020

Bio-Gate schafft Voraussetzungen für Umsatz- und Ergebnisverbesserungen 2020

- Umsatz 2019 bei rund 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro)

- Konzernergebnis 2019 wegen Auftragsverschiebungen auf rund -1,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,9 Mio. Euro) gesunken

- Portfolio mit antiviral-wirksamen Produkten aufgewertet

Nürnberg, 8. Juni 2020 - Die Bio-Gate AG ( ISIN DE000BGAG981 ), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat im Geschäftsjahr 2019 weitere operative Fortschritte erzielt, neue Projekte akquiriert und die Basis für zukünftiges Wachstum verbreitert. Im Rahmen dessen hat das Unternehmen 2019 umfangreiche Vorleistungen und Vertriebsaufwendungen erbracht. Zusätzlich belasteten Auftragsverschiebungen über den Jahresultimo hinaus Umsatz und Jahresergebnis.

Bei einem Umsatz von rund 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro) lag das Konzernergebnis bei rund -1,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,9 Mio. Euro). Bilanziell kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen: Unter Berücksichtigung der Barkapitalerhöhung vom April 2019 betrugen die liquiden Mittel zum 31.12.2019 rund 0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Das Eigenkapital blieb stabil bei 1,7 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote sank nur leicht auf 54,0 Prozent (Vorjahr: 57,3 Prozent). Bio-Gate ist es gelungen, die Basis für zukünftiges Wachstum zu verbreitern und wesentliche Vorleistungen für den weiteren Geschäftsausbau zu erbringen. Dazu zählten auch Kosten für regulatorische Zulassungsprüfungen in Nordamerika. Mit diesen strategischen Investitionen hat Bio-Gate die nächsten Schritte gemacht, um das große Potenzial der antimikrobiellen Produkte und Anwendungen in den nächsten Jahren weltweit zu erschließen.

Richtungsweisende Neuverträge Die Klärung des Zulassungswegs für bestimmte orthopädische Produkte mit der HyProtect(TM)-Beschichtung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) belebte im Berichtsjahr 2019 das Beschichtungsgeschäft in der Humanmedizin. Bio-Gate schloss außerdem einen umfangreichen Rahmenvertrag für weitere Beschichtungen von Sonderanfertigungen ab.

Ebenfalls sehr erfreulich entwickelte sich das Veterinärgeschäft: Bio-Gate bietet neben der Implantat-Beschichtung eine Vielzahl von auf MicroSilver BGTM-basierenden Pflegeprodukten für den Heimtiermarkt an. In der zweiten Jahreshälfte 2019 akquirierte das Vertriebsteam unter anderem einen neuen Beschichtungsvertrag bei einem führenden nordamerikanischen Implantat-Hersteller für Tiere (VOI). Für einen in Europa führenden Händler für Tierbedarf übernimmt Bio-Gate die Entwicklung und Fertigung von Pflegeprodukten und Shampoos. Bei dem 2019 abgeschlossenen Vertrag startete die Vermarktung planmäßig im ersten Quartal 2020.

Derma-Kosmetik bleibt umsatz- und ertragsstark Das Geschäftsfeld mit auf MicroSilver BGTM-basierenden Kosmetika und Pflegeprodukten blieb auf hohem Niveau ertragsstark. Neben der Produktentwicklung besitzt Bio-Gate zudem eine hohe Expertise bei der Produktkonzeption, der Formulierung und dem Projektmanagement. Bei den für Kunden entwickelten Kosmetikprodukten, die über Drogerieketten und im Einzelhandel vertrieben werden, stieg die Nachfrage ebenfalls.

Guter Start ins Geschäftsjahr 2020 Aufgrund der im Vorjahr erweiterten Geschäftspotenziale ist die Bio-Gate AG erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie kam es jedoch zu erschwerten Arbeitsbedingungen bei der Fortführung von Projekten. Das Corona-Virus und dessen rasche Ausbreitung zu einer Pandemie hat aber gezeigt, wie wichtig der Einsatz von antiviralen und antibakteriellen Produkten im täglichen Leben ist. Prävention und Hygiene sind zwei entscheidende Faktoren, um die Ausbreitung von Viren zu relativ geringen Kosten einzudämmen. Bio-Gate hat eine Vielzahl von erprobten Produkten in seinem Portfolio, um die vorhandenen Hygiene-Standards im medizinischen Alltag und für die Endverbraucher nachhaltig zu verbessern.

Antivirale Wirksamkeit von MicroSilver BG(TM) In einem Screening-Test zusammen mit einem Testlabor in Deutschland wies das Entwicklungsteam von Bio-Gate nach, dass MicroSilver BGTM und verschiedene, auf MicroSilver BGTM basierende Produkte, gegen sogenannte "behüllte Viren" wirksam sind. Zur Familie der "behüllten Viren" gehört beispielsweise das Corona-Virus. Erfolgreich getestet wurden Handgele, Handcremes, Mundspülungen, Oberflächen- und Textilsprays sowie Shampoos. Alle getesteten Produkte sind bereits im Markt verfügbar. Der Nachweis der antiviralen Wirkung wertet das Produktportfolio mit MicroSilver BGTM weiter auf und erhöht die Nachfrage nach solchen Produkten.

Ausblick: Corona-Pandemie schränkt Visibilität ein Auf Basis einer soliden Nachfrage nach Produkten mit antibakteriellen Eigenschaften und der im Geschäftsjahr 2019 weiter verbreiterten Projektbasis war die Bio-Gate AG zu Jahresbeginn sehr zuversichtlich für die Entwicklung im Geschäftsjahr 2020. Aktuell wird mit einem steigenden Umsatz und einem verbesserten Konzernergebnis gerechnet. Die noch immer fehlende Visibilität durch die Auswirkungen des Corona-Virus zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichts erschwert die Planungen bezüglich Umsatz und Ergebnis. Voraussetzung für diese Prognose ist zudem, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte erfüllt werden.

Den vollständigen Geschäftsbericht für 2019 finden Sie auf unserer Homepage unter www.bio-gate.de/unternehmen in der Rubrik Finanzberichte.

Die Hauptversammlung am 3. Juli 2020 wird zum Schutz der Aktionäre und Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie als virtuelle Veranstaltung durchgeführt.

Kontakt: Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg www.bio-gate.de

Gerd Rückel rikutis consulting gr@rikutis.de presse@bio-gate.de Tel +49 (0) 6172 807309 Mobil +49 (0)152 34221966

Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet.

