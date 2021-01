DGAP-News: Colosseum Dental Group steigt durch Übernahme von Dentelia in den französischen Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen ein (deutsch)

Colosseum Dental Group steigt durch Übernahme von Dentelia in den französischen Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen ein

21.01.2021 / 10:00

Medienmitteilung - Zürich, 21. Januar 2021

Colosseum Dental Group steigt durch Übernahme von Dentelia in den französischen Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen ein

Colosseum Dental Group (CDG), die führende paneuropäische Anbieterin hochwertiger zahnmedizinischer Dienstleistungen, hat mit Otium Capital, dem Managementteam und dem Gründer und CEO Dr. Alexandre Attia eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Dentelia, einer schnell wachsenden Gruppe für hochwertige zahnmedizinische Dienstleistungen in Frankreich, getroffen. Dr. Alexandre Attia wird weiterhin eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen halten und die Expansion der Gruppe in Frankreich zusammen mit dem bestehenden Managementteam vorantreiben. Mit dieser Akquisition erweitert CDG ihre Präsenz nach Frankreich, dem zweitgrössten Markt für zahnmedizinische Dienstleistungen in Europa, und stärkt ihre Position als führende paneuropäische Gruppe für zahnmedizinsche Dienstleistungen mit mehr als 300 Zahnarztpraxen in neun Ländern.

Dentelia, mit Hauptsitz in Paris, wurde von Dr. Alexandre Attia gegründet und von Otium Capital, einem Family Office, das das Vermögen des französischen Unternehmers und Investors Pierre-Edouard Stérin verwaltet, unterstützt. In den letzten zweieinhalb Jahren hat Dentelia auf der Grundlage eines standardisierten Klinikentwicklungsmodells, das eine schnelle Expansion ermöglicht, erfolgreich eine Gruppe von 14 Kliniken aufgebaut. Dentelia verfügt über ein starke Pipeline für zukünftiges Wachstum durch Neugründungen und Übernahmen in einem noch nicht konsolidierten Markt.

"Wir freuen uns sehr, Dentelia in der Familie von Colosseum Dental Group willkommen zu heissen. Dentelia ist als führende Anbieterin von zahnmedizinischer Versorgung in Frankreich der ideale Partner für CDG, um diesen bedeutenden Markt in Europa zu erschliessen. Dentelias Fokus auf hohe Qualität und patientenorientierte Dienstleistungen entspricht genau unserer Strategie. Dentelia wird ein sehr wertvolles Mitglied von CDG werden, und wir freuen uns sehr auf den Beitrag von Dentelia zu unserer internationalen Zusammenarbeit", sagte Stefan Nilsson, CEO von Colosseum Dental Group.

"Wir sind sehr stolz darauf, Teil von Colosseum Dental Group zu werden. Die enormen Möglichkeiten des französischen Marktes, kombiniert mit der rasanten Entwicklung unseres Berufsstandes, erfordern für die weitere Entwicklung einen starken Partner mit einer klaren Vision und grossem Know-how. Ihre internationale Perspektive, ihr langfristiges strategisches Engagement und der zahnarztorientierte Ansatz machen CDG zum idealen Partner für Dentelia. Die Partnerschaft wird zur Fortsetzung des Wachstums von Dentelia beitragen und gleichzeitig dafür sorgen, dass der innovative und qualitätsorientierte Ansatz erhalten bleibt, um für unsere Patienten, Teammitglieder und Aktionäre einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen", sagte Alexandre Attia, CEO und Gründer von Dentelia.

Die Transaktion wurde am 20. Januar 2021 abgeschlossen. Finanzielle Details werden keine bekannt gegeben.

Medienkontakt:

Colosseum Dental Group Minna Lönnqvist, Head of Corporate Communications and Branding Tel. +358 50 361 7316 E-Mail: communications@colosseumdental.com

Colosseum Dental Group Colosseum Dental Group, mit Hauptsitz in Zürich, ist die führende paneuropäische Anbieterin von hochwertigen zahnmedizinischen Dienstleistungen. Die Gruppe betreibt mehr als 300 Zahnarztpraxen in derzeit neun Ländern (Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Norwegen, Schweden, Schweiz). Diese Kliniken erwirtschaften einen Umsatz von mehr als EUR 650 Millionen und die Gruppe beschäftigt mehr als 4500 zahnmedizinische Fachkräfte. Mehrheitsaktionärin von Colosseum Dental Group ist die Jacobs Holding, eine eine weltweit tätige, professionelle Investmentgsellschaft mit Sitz in Zürich, Schweiz. Die Jacobs Holding ist durch ihre Investitionen in Colosseum Dental Group in Europa und die North American Dental Group in den USA ein langfristiges strategisches Investment eingegangen. Einzige wirtschaftliche Nutzniesserin der Jacobs Holding ist die gemeinnützige Jacobs Foundation, die weltweit die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterstützt.

Dentelia Dentelia, mit Sitz in Paris, wurde 2017 von Dr. Alexandre Attia gegründet, um eine qualitativ hochwertige zahnmedizinische Versorgung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Heute besteht Dentelia aus einem Netzwerk von 14 modernen Praxen in der Region Paris und Bordeaux und ab März 2021 auch in Marseille und Toulouse, die ein breites Spektrum an zahnmedizinischen Dienstleistungen anbieten. Das Unternehmen beschäftigt 220 zahnmedizinische Fachkräfte. Dentelia konzentriert sich auf eine ganzheitliche Patientenbetreuung, um für die Patienten während des gesamten Behandlungsprozesses die beste Bedingungen und eine persönliche Beratung zu gewährleisten.

Otium Capital Otium Capital ist ein Family Office, das das Vermögen des Gründers Pierre-Edouard Stérin, eines französischen Unternehmers (insbesondere Gründer der SmartBox Group), und Investors verwaltet. Das Family Office unterstützt derzeit ca. 35 Unternehmen, darunter die SmartBox Group, und investiert vor allem in unternehmerische Projekte und Wachstumsunternehmen. Durch seinen «Fonds de dotation» möchte Pierre-Edouard Stérin seine gesamten Gewinne an wohltätige Organsationen weitergeben, die sich für die Schwächsten einsetzen, Bildung fördern und Bedürftige unterstützen. Dieser Gedanke des «Zurückgebens» ist seit einigen Jahren der stärkste Antrieb für Pierre-Edouard Stérin.

Zusatzmaterial zur Meldung:

