DGAP-News: CORESTATE mit eigenem Debt Advisory Angebot für gewerbliche Immobilienfinanzierungen (deutsch)

* Kunden wünschen sich zunehmend hochwertige Finanzierungsberatung

* Strukturierung von Finanztransaktionen ab 5 Mio. EUR im Fokus

* Langjähriges Transaktions-Know-how, großes Finanzierungspartner-Netzwerk

* Wichtige Ergänzung der pan-europäischen Full Service Immobilien-Plattform

Frankfurt, 14. Mai 2020. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, bietet für Investoren ab sofort einen Beratungsservice für gewerbliche Immobilienfinanzierungen. Aufgrund der steigenden Komplexität bei Kreditvergaben, etwa im Zuge aufsichtsrechtlicher Anforderungen, fragen CORESTATEs Kunden immer häufiger nach dieser Dienstleistung. Das Unternehmen reagiert mit seinem neuen Debt Advisory Service auf die steigende Nachfrage und fokussiert sich dabei auf die Strukturierung von Finanztransaktionen, die Suche nach geeigneten Kreditgebern sowie den Abschluss von Transaktionen innerhalb eines zuvor festgelegten Zeitrahmens und ab einem Finanzierungsvolumen von rund 5 Mio. Euro.

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: "Unsere Kunden wünschen sich von uns zunehmend Unterstützung bei der Finanzierung Ihrer Immobilienprojekte. Mit dem Debt Advisory Team verfügen wir über eine jahrzehntelange Finanzierungsexpertise und eröffnen ihnen damit den Zugang zu mehr als 120 nationalen und internationalen Fremdkapitalgebern. Hinzu kommt unsere Transaktionserfahrung der vergangenen Jahre mit insgesamt über 1 Mrd. Euro an eigenem Finanzierungsvolumen. Zugleich schärfen wir noch einmal das Profil unserer Full Service Plattform, über die wir unseren Kunden alle Produkte und Services rund um ihre Immobilien aus einer Hand anbieten."

Auch der derzeit erschwerte Zugang zu Bankkrediten erhöht den Bedarf nach Beratung und Orientierung bei der Finanzierung von Transaktionen. CORESTATE unterstützt dabei, die richtigen Finanzierungslösungen zu identifizieren, diese zu optimieren und schafft dadurch auf Investorenseite Freiräume für operative und strategische Fragestellungen.

Matthias Heimann, Group Head of Debt Finance und Debt Advisory: "Wir bieten unseren Kunden durch qualitativ hochwertige, professionelle Finanzierungsdienstleistungen und ein tiefgehendes Know-how zu aktuellen Marktentwicklungen und über alle Finanzierungsprodukte hinweg einen klaren Mehrwert bei ihren Investitionen. Dabei profitieren sie vor allem auch von der Reichweite und Professionalität unserer pan-europäischen Immobilien-Plattform."

Gemeinsam mit Matthias Heimann wird Simon Scholl als Director Debt Advisory federführend für den neuen Beratungsservice verantwortlich sein. Simon Scholl ist seit dem 01.04.2020 Teil der CORESTATE Capital Group und war zuvor unter anderem für das deutsche Debt Advisory Geschäft bei der Privatbank ODDO BHF mitverantwortlich.

Presse-Kontakt Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369 jorge.person@corestate-capital.com

IR-Kontakt Mario Groß

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025 ir@corestate-capital.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A.

CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite www.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg

ISIN: LU1296758029

ISIN: LU1296758029
WKN: A141J3 Indizes: SDAX

