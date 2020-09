DGAP-News: DIC Asset AG kauft Refurbishment under Cashflow in Region Stuttgart (deutsch)

DIC Asset AG kauft Refurbishment under Cashflow in Region Stuttgart

DIC Asset AG kauft Refurbishment under Cashflow in Region Stuttgart

* Multi-Tenant-Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterdingen (Region Messe / Flughafen Stuttgart) mit weiterem Wertsteigerungspotenzial während Modernisierungsphase

* Vorvermietungsquote von rund 56%, weitere Mietergespräche laufen

* Fertigstellung im zweiten Quartal 2021

* Beurkundetes Ankaufsvolumen seit Jahresbeginn steigt auf rund 188 Mio. Euro, rund 75% des geplanten Ankaufsziels für das Commercial Portfolio

Frankfurt am Main, 15. September 2020. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat Ende Juli den Notarvertrag für das Multi-Tenant-Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterding (Region Stuttgart) abgeschlossen. Anfang September erfolgte der Besitz-, Nutzen und Lastenübergang. Verkäufer ist die Objekt Fasanenweg Leinfelden GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der thallos AG mit Sitz in Tübingen und Stuttgart.

Der Kaufpreis für das Multi-Tenant-Bürogebäude beträgt rund 72 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten). Derzeit erwirtschaftet das Objekt bereits Mietcashflows durch einen Bestandsmieter. Zwei weitere Mieter stehen bereits fest und beziehen ihre Flächen in 2021. Darüber hinaus profitiert die DIC Asset AG von dem weiteren hohen Wertschöpfungspotenzial durch das Erreichen der Vollvermietung bis zum Abschluss der Modernisierungsarbeiten und der Vermietungsphase. Mit Vollvermietung bis spätestens Ende 2021 wird die Immobilie eine attraktive Bruttomietrendite von rund 5,3% erzielen.

"Wir freuen uns, durch die Strukturierung dieses interessanten Off-Market-Deals mit deutlichem Wertsteigerungspotenzial unser Portfolio im Raum Stuttgart nachhaltig auszubauen und einmal mehr unsere Transaktionskompetenz unter Beweis zu stellen. Mit dem Ankauf erreichen wir bereits 75% unseres geplanten Ankaufsziels für das Commercial Portfolio", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges die Akquisition.

Die Immobilie ist verkehrsgünstig gelegen an der Bundesautobahn 8 und befindet sich in unmittelbarer Nähe des derzeit im Bau befindlichen Daimler-Trucks-Campus. Das Objekt verfügt über rund 17.900 qm vermietbare Fläche sowie 288 Stellplätze. Nach Abschluss von derzeit drei Mietverträgen mit Büromietern aus den Bereichen Automobilzulieferer, Flexible Office sowie IT-Beratung liegt die Vorvermietungsquote für das Objekt bei rund 56%. Weitere Mietverträge befinden sich in Verhandlung. Nach Vollvermietung wird die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) bei rund 8,5 Jahren liegen. Die Fertigstellung erfolgt im zweiten Quartal 2021.

Der etablierte und stetig wachsende Büromarkt Leinfelden-Echterdingen befindet sich südlich der Landeshauptstadt Stuttgart und unweit des Flughafen Stuttgarts, der eine zentrale Rolle für die Vernetzung der wirtschaftsstarken Region spielt. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage am deutschen Investitionsmarkt ist aus Sicht der DIC Asset AG auch in Stuttgart weiterhin mit einer hohen Transaktionsaktivität zu rechnen.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 186 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,5 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2020).

Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

