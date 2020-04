DGAP-News: DIC Asset AG vermietet rund 5.200 qm im Global Tower in Frankfurt an Google Deutschland (deutsch)

DIC Asset AG vermietet rund 5.200 qm im Global Tower in Frankfurt an Google Deutschland

- Vorvermietungsquote steigt auf 43%, weitere Gespräche laufen

- Fertigstellung schreitet planmäßig voran

Frankfurt am Main, 1. April 2020. Die DIC Asset AG ( ISIN: DE000A1X3XX4 ), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat über ihre Tochtergesellschaft GEG im Rahmen ihres Drittmandats zur Revitalisierung des Global Tower in Frankfurt, insgesamt rund 5.200 qm an Google Deutschland vorvermietet. Dabei handelt es sich um moderne Büroflächen auf mehreren Etagen, die neben einer Dachterrasse auch über eine mietereigene Kantine verfügen. Insgesamt entstehen Arbeitsplätze für mehr als 200 Mitarbeiter. Damit steigt die Vermietungsquote im Global Tower auf 43%.

Christian Fritzsche, Prokurist Development, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir mit Google Deutschland einen weiteren hochkarätigen Mieter für den Global Tower gewinnen konnten. Wir sind derzeit in Gesprächen über weitere Flächen und sehr zuversichtlich, dass wir die Vorvermietungsquote im Jahresverlauf planmäßig weiter steigern."

Das ehemalige Commerzbank-Hochhaus Global Tower mit einer Gesamtfläche von rund 33.000 qm auf 25 Stockwerken befindet sich im Herzen des Frankfurter Bankenviertels und wird im Segment Institutional Business der DIC Asset AG umfassend revitalisiert. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 340 Mio. Euro. Nach Inbetriebnahme soll das Objekt als Individualmandat im Drittgeschäft durch GEG gemanagt werden.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019).

Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de

