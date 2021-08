DGAP-News: GRENKE AG: Beteiligung an viafintech GmbH wird verkauft (deutsch)

GRENKE AG: Beteiligung an viafintech GmbH wird verkauft

Baden-Baden, den 22. August 2021: GRENKE, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, seine Minderheitsbeteiligung an dem FinTech-Unternehmen viafintech GmbH in Höhe von 25,01 Prozent zu einem Preis im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an paysafecard.com Wertkarten GmbH, Wien (Österreich), zu verkaufen.

Verkauft wird die Beteiligung von der GRENKE BANK AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der GRENKE AG. Neben der GRENKE BANK AG veräußern auch der Mehrheitseigner GLORY Ltd. mit Sitz in Himeji (Japan) sowie die drei Gründer von viafintech ihre Anteile. Die GRENKE BANK AG hatte sich im Jahr 2015 an der viafintech GmbH (damals noch firmierend unter "Cash Payment Solutions GmbH") beteiligt und wird das Unternehmen im Rahmen einer langfristigen Kooperationsvereinbarung als Haupt-Zahlungsabwickler weiter begleiten.

Der Vollzug des Verkaufs erfolgt voraussichtlich erst in einigen Monaten, da insbesondere die bei derartigen Transaktionen erforderliche, formelle behördliche Genehmigung nach der Außenwirtschaftsverordnung noch aussteht. Mit Vollzug wird der Verkauf den Konzerngewinn der GRENKE AG - abhängig vom Zeitpunkt des Closings - innerhalb der nächsten Monate außerordentlich erhöhen.

"Nach intensiver Diskussion und Abwägung auch mit den Mitgesellschaftern haben wir uns entschlossen, diese Verkaufsmöglichkeit wahrzunehmen", sagte dazu Dr. Sebastian Hirsch, Finanzvorstand der GRENKE AG: "Trotz dieser Entscheidung ist es uns wichtig, dass wir viafintech mit unseren Bank-Dienstleistungen auf ihrem Erfolgskurs - nun als Teil von Paysafe - weiter begleiten und die Kooperation auch ohne Beteiligung fortsetzen können. Weiter ergänzte Hirsch: "Zudem stärkt der Veräußerungsgewinn unsere Kapitalbasis in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld. Unsere weiteren Beteiligungen an den FinTech-Unternehmen finux GmbH und Finanzchef24 GmbH sind strategischer Natur und stehen derzeit nicht zur Disposition."

Mit ihren digitalen Finanz- und Mehrwertdiensten verbindet die in Berlin ansässige viafintech Einzelhändler, Unternehmen und Verbraucher. Die Zahlungsinfrastruktur ermöglicht verschiedene Dienstleistungen wie Abhebungen und Einzahlungen von Bargeld, Bezahlung von Rechnungen, Auszahlung von Gutschriften, bargeldlose Bezahlmethoden und Prepaid-Lösungen. Das 2011 gegründete Unternehmen ist in sechs europäischen Märkten unter den Marken Barzahlen/viacash tätig. viafintech arbeitet europaweit mit rund 20.000 Partnerfilialen zusammen, darunter Filialen von REWE, Rossmann und dm. Das Unternehmen hat mehr als 500 B2B-Kunden und beschäftigt über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet ( ISIN: DE000A161N30 ).

