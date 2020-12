DGAP-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ eröffnet myhive Ungargasse und setzt Wachstumspläne mit innovativem und flexiblen Office-Konzept fort (deutsch)

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ eröffnet myhive Ungargasse und setzt Wachstumspläne mit innovativem und flexiblen Office-Konzept fort

IMMOFINANZ eröffnet myhive Ungargasse und setzt Wachstumspläne mit innovativem und flexiblen Office-Konzept fort

In der Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk hat die IMMOFINANZ einen weiteren österreichischen myhive-Standort in zentraler Lage eröffnet und setzt damit erneut hohe und innovative Standards für die Gestaltung von modernen Bürolösungen am Wiener Immobilienmarkt. Das Gebäude bietet auf einer Gesamtfläche von 17.200 m² hochmoderne Büro- und Community-Räume sowie perfekte Infrastruktur und umfassende Service-Dienstleistungen und ist damit besonders auf die Bedürfnisse von kleineren und mittelgroßen Unternehmen ausgerichtet. Ein flexibles Raumangebot, Hotel-inspiriertes Design und Service sowie eine lebhafte Community sind dabei zentrale Elemente. Einen Einblick in das neue Office und die flexible Service-Welt von myhive bietet folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=Rrk3Xi16YJU

Am neuen myhive-Standort in der Ungargasse nahe dem ersten Bezirk entstanden im Zuge eines 15-monatigen Refurbishments Büroeinheiten von 150 bis 5.000 m². 13 Mio. Euro wurden in den neuen Bürokomplex investiert, der flexible Arbeitsbereiche für moderne Unternehmen jeder Größe bietet. Das Angebot reicht von einzelnen Schreibtischen im shared office über eigene Büroeinheiten bis hin zu individuell gestalteten Büros mit eigenem Eingang. Die für das myhive-Konzept charakteristische Hotel-Atmosphäre wird durch besonderes Design und hochwertige Ausstattung sowie ein Rundum-Service für Mieter erreicht.

Prime flexible offices mit Mehrwert

Die IMMOFINANZ agiert bei diesem Projekt nicht nur als Immobilienentwickler und Vermieter, sondern hat sich myhive neue Standards für flexible Bürolösungen mit Mehrwert gesetzt. Katrin Gögele-Celeda, Countrymanagerin in Österreich, erklärt: "Mit unserem innovativen Office-Konzept stellen wir die individuellen Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt. Deshalb setzen wir auf höchste Flexibilität, all-inclusive Service und auf eine aktive Community, denn wir sind überzeugt, dass der persönliche Kontakt und Austausch mit Kollegen ein wichtiger Bestandteil für die Innovation und Produktivität von Unternehmen sind. Unsere Kunden finden daher im myhive nicht nur flexible Büroräumlichkeiten für individuelle Bedürfnisse, sondern auch Services wie im Hotel und eine lebendige Community."

Das moderne Büro ist flexibel

Flexible Mietverträge und Flächen ermöglichen es Mietern je nach Bedarf, Büroflächen oder einzelne Workplaces kurzfristig zu ergänzen oder wieder abzugeben. Die mymembership deckt mit einer monatlichen Pauschale alle Services ab. Damit entsteht die Möglichkeit, Meeting-Räume oder einzelne Arbeitsplätze kurzfristig per App anzumieten. "Wir bieten eine Kombination aus hochqualitativen Coworking-Flächen mit den Vorteilen eines modernen Headquarters, das sich durch Geräumigkeit, einen Rundum-Service und eine hervorragende Infrastruktur auszeichnet".

Als zusätzliche Gemeinschafts-Komponente organisieren eigene Community-Manager regelmäßig Online- und Offline Events, damit es zu einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter den Mietern kommt. Zudem bietet das All-Inclusive Angebot der IMMOFINANZ eigene, exklusive Mieter-Lounges und einen Concierge-Service, der bis hin zu Blumen und Massagen alles organisiert. "Unsere Mieter können sich also auf ihr Kerngeschäft konzentrieren", resümiert Goegele-Celeda weiter.

Die eigene myhive-App dient dabei nicht nur als exklusive Plattform für die Kommunikation unter den Mitgliedern, sondern ermöglicht es den Benutzern, alles über ihr Smartphone zu verwalten: Zugang, Buchung, Vernetzung, Veranstaltungen, Zahlungen und vieles mehr.

Beste Infrastruktur und moderne Community Services

Die innovative Office-Marke der IMMOFINANZ leitet sich vom englischen "hive" = "Bienenstock" ab und verdeutlicht damit die Idee eines lebhaften Arbeitsumfeldes und einer dynamischen Community mit vielen Gelegenheiten zum Austausch von Informationen und Ideen im Büroalltag. Räumlich wird ein solch interaktives Arbeitsumfeld durch besonders großzügig und ansprechend gestaltete Gemeinschaftsräumlichkeiten und Außenbereiche gefördert. Von verschiedenen Restaurants, Fitnessräumen, Garagen mit Steckdosen für Elektroautos, Schließfächern und Duschen bis hin zu Konferenz- und Veranstaltungsflächen - es wurde an alles gedacht, was das Leben der Mieter einfacher macht und/oder die Kommunikation untereinander verstärkt.

myhive Ungargasse - Arbeiten mit der perfekten Anbindung

Das generalsanierte Gebäude im dritten Bezirk ist bereits voll vermietet und hat weitere Flächen für die kurzfristige Miete im Coworking Bereich im Angebot. Es hat sich am Standort ein IT-Hub entwickelt - mehr als 70 Prozent der aktuellen Mieter sind aus dieser Branche. Das Büro bietet Flächen von 150 bis 5.000 m² zur Miete, einige davon sogar mit eigenen Terrassen ausgestattet. Zusätzlich können mit dem Produkt "mydesk" Einzel-Arbeitsplätze im Shared Office Bereich oder mit "myroom" abschließbare Büroräume spontan angemietet werden. Dabei profitieren Nutzer vom gleichen Rundumservice wie die Mieter größerer Flächen. Für maximale Flexibilität ist am Standort in der Ungargasse eine kurzfristige Reduktion oder Aufstockung der gemieteten Fläche möglich. Durch ein modulares Bürolayout mit standardisierter Ausstattung und eigenem Trennwandsystem kann individuell auf die Anforderungen des Mieters eingegangen werden.

Durch die Nähe zum Rochusmarkt im dritten Wiener Gemeindebezirk finden sich in unmittelbarer Nähe des Standorts Geschäfte des täglichen Bedarfs, Cafés, Bars und Restaurants. Perfekt angebunden ist das Büro sowohl via Auto als auch öffentlich mit der U3. Durch die zentrale Lage bietet sich eine Anfahrt mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike an. Eine Tiefgarage garantiert Besuchern und Mietern einen Parkplatz inmitten der Stadt. Arbeitsplätze und Büros sind ab sofort verfügbar. Für die ersten vier Monate sind mit mydesk Einzelarbeitsplätze in einem Shared Office bereits ab 390 EUR pro Monat verfügbar.

Weitere Infos inklusive 3-D-Tour unter: https://myhive-offices.com/de/standorte/ungargasse

Über myhive Mit der internationalen Büromarke myhive setzt die IMMOFINANZ auf innovative Office-Konzepte, mit denen auf die Bedürfnisse von Mietern eingegangen wird. myhive-Büros punkten mit bester Infrastruktur und bieten Raum für ein kommunikatives und lebendiges Miteinander der Mieter. Die Community Manager organisieren zudem den standortübergreifenden Austausch der Mieter. Neben den Standorten in Wien sind aktuell 22 Bürogebäude in sechs europäischen Hauptstädten (Wien, Bratislava, Budapest, Bukarest, Prag und Warschau) unter dem Markendach von myhive vereint.

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,9 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 www.immofinanz.com

