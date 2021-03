DGAP-News: Müller - Die lila Logistik AG erfolgreich in Müller - Die lila Logistik SE gewechselt (deutsch)

Müller - Die lila Logistik AG erfolgreich in Müller - Die lila Logistik SE gewechselt

3. März 2021

Gesellschaftsformwechsel Müller - Die lila Logistik AG erfolgreich in Müller - Die lila Logistik SE gewechselt

Besigheim, 3. März 2021. Der Formwechsel des Logistikdienstleister Müller | DIE LILA LOGISTIK in eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) ist mit dem Eintrag am 02.03.2021 ins Handelsregister unter der neuen Handelsregisternummer HRB 777931 erfolgt.

Damit verbunden ist der Wechsel in eine monistische Verfassung der neuen SE, wodurch effizientere Entscheidungsprozesse das zukünftige Wachstum der Gruppe unterstützen sollen.

Mit Eintragung der neuen Rechtsform ins Handelsregister im Rahmen der monistischen Verfassung der neuen SE, hat Michael Müller (54) neben seiner Funktion als CEO im geschäftsführenden Direktorium auch den Vorsitz im Verwaltungsrat übernommen. Dem Verwaltungsrat gehören zudem der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Schubert (60) und das bisherige Mitglied des Aufsichtsrats, Per Klemm (54) sowie der frühere CEO der thyssenkrupp Materials Services GmbH Herr Joachim Limberg (66) als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats an.

Dem geschäftsführenden Direktorium gehören neben Michael Müller als Chief Executive Officer auch Rupert Früh (54) in der Funktion des Chief Financial Officer, Marcus Hepp (47) in der Funktion des Chief Sales Officer und Jochen Haberkorn (51), bisher bereits Mitglied im Executive Committee, der neu in das geschäftsführende Direktorium aufrückt und die Verantwortung für das operative Geschäft als COO übernommen hat.

Auch nach der Umwandlung in die europäische Gesellschaftsform werden die bislang bekannten Strukturen der Unternehmensgruppe mit den bestehenden Tochtergesellschaften weiterhin formal abgebildet.

Die neue Rechtsform der Muttergesellschaft hat keine direkte Auswirkung auf das laufende Geschäft. Die Rechte der Aktionäre gelten auch in der Gesellschaftsform der SE unverändert. Die Aktionäre halten dieselbe Anzahl an Stückaktien an der Müller - Die lila Logistik SE wie vor der Umwandlung an der Müller - Die lila Logistik AG. Auch die bekannte Wertpapierkennnummer und die ISIN werden beibehalten.

MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ist einer der führenden Logistikdienstleister, der Beratung und Umsetzung von Logistiklösungen miteinander verbindet. Die Durchbrechung der klassischen Trennung von Beratung und Umsetzung erfolgt in den Geschäftsbereichen Lila Consult und Lila Operating. In nahezu allen Branchen entwickelt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 20 operativen Standorten. Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

