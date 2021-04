DGAP-News: Net Asset Value per 31. März 2021 (deutsch)

Net Asset Value per 31. März 2021

Zug, 12. April 2021

Net Asset Value per 31. März 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. März 2021 EUR 121,33 (CHF 134,20), was einer positiven Veränderung von 12,1% in EUR respektive 12,8% in CHF seit dem 28. Februar 2021 entspricht. Diese Entwicklung markiert den dritten zweistelligen monatlichen NAV-Anstieg der PEH in den letzten 5 Monaten und führt zum besten Geschäftsjahresergebnis seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit im Jahr 2007 (+37,5% pro Aktie in EUR, inkl. Dividende).

Massgeblicher Treiber dieser Wertentwicklung im Portfolio waren verschiedene Technologie- und Life Science-Fonds, ALPHA CEE Opportunity IV, Pollen Street III und die direkten Co-Investments in Renaissance Learning (Anbieter von digitalen Lernlösungen) und Earnix (Anbieter von Software Lösungen für die Finanzindustrie für das Rating, Pricing und die Produktpersonalisierung). Diese Entwicklung wurde durch vorteilhafte FX-Bewegungen im März unterstützt; für das gesamte Geschäftsjahr hingegen hätte die Perfomance bei einer konstanten EUR/USD Rate bei 42% gelegen vs. der bereits erwähnten 37,5%.

Das Portfolio war im März deutlich cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem Verkauf der Specialist Risk Group (ehemals Miles Smith), einem Versicherungsspezialisten, sowie von Mid Europa Fund IV aus dem Teil-Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform.

Zum Ende des Geschäftsjahres notierte der Aktienkurs der PEH 47,1% höher als 12 Monate zuvor (inkl. der Dividendenzahlung von CHF 1 pro Aktie). Seit der Ad Hoc Mitteilung bzgl. des äusserst positiven März-Ergebnisses am 6. April 2021 hat der Aktienkurs sich weiterhin positiv entwickelt; bei der Veröffentlichung dieses NAV Berichtes hat sich der Discount damit auf 38,5% verringert.

Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2020/21 am 11. Mai 2021 veröffentlichen.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,539,128 per 31. März 2021 (28. Februar 2021: 2,549,404). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=902426290ce369addf8d77c3f1816fda Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 2021

Unternehmen: Private Equity Holding AG Gotthardstr. 28 6302 Zug Schweiz

ISIN: CH0006089921

