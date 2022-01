DGAP-News: TX Group investiert in Insurtech Helvengo (deutsch)

TX Group investiert in Insurtech Helvengo

27.01.2022 / 11:15

Zürich, 27. Januar 2022 - Die TX Group investiert als Lead Investor in einer Seed-Finanzierungsrunde in das Zürcher Insurtech-Unternehmen Helvengo, einer Versicherungslösung für KMU. Damit baut TX Ventures, der VC der TX Group ihr Fintech-Portfolio weiter aus. An der mit über CHF 4.2 Millionen dotierten Finanzierungsrunde beteiligen sich auch Postfinance Ventures, Seed X, Hypoport, Anamcara Capital, Plug and Play, Conny&Cosowie diverse Business Angels.

Die individuellen und massgeschneiderten Versicherungsprodukte von Helvengo richten sich speziell an Unternehmer, Startups sowie KMU. Wer seine Risiken absichern will, hat oft mit intransparenten und komplexen Versicherungs-angeboten zu kämpfen, die aufgrund analoger Prozesse sehr zeitaufwändig sind. Hier setzt das Startup Helvengo mit seiner digitalen Alternative an. Nach dem Erstellen einer Risikoanalyse stellt Helvengo automatisch Angebote für die Berufshaftpflicht-, Cyber- und D&O-Versicherung zusammen. Neu im Angebot ist auch eine Rechtsschutzversicherung, die in Zusammenarbeit mit der Coop Rechtsschutz AG entwickelt wurde.

Vedran Pranjic, Mitgründer von Helvengo, erläutert: 'Wir bieten KMU die Möglichkeit, ihre Risiken in wenigen Minuten zu analysieren und abzusichern. Damit machen wir den Markt für Firmenversicherungen digitaler, transparenter und kostengünstiger. Die neuen Finanzmittel helfen uns unsere Produkte in der Schweiz weiterzuentwickeln und nach Deutschland zu expandieren.'

Als Lead Investor dieser Finanzierungsrunde ist TX Ventures von Geschäftsmodell beeindruckt: «Wir sind überzeugt, dass Helvengo grosses Potential hat, mit ihrem innovativen Geschäftsmodell, erfahrenem Team und Ökosystem-Gedanken KMU-Versicherungen in der Schweiz und im Ausland zu revolutionieren. Deshalb ist Helvengo eine weitere wichtige Ergänzung für unser bestehendes Fintech-Portfolio, das wir mit jährlich 20 Millionen Franken kontinuierlich ausbauen werden», so Krzysztof Bialkowski, Investment Director bei TX Ventures .

Helvengo ist seit letztem Jahr auf dem Schweizer Markt tätig. Ein besonderes Augenmerk wird auf die neuen Risiken des 21. Jahrhunderts gelegt. 'Die umfangreiche Cyberversicherung mit sieben frei wählbaren Modulen beispielsweise sucht ihresgleichen in der Schweizer Versicherungslandschaft.' sagt Pranjic. Der klassische Versicherungsmakler wird dabei in das Geschäftsmodell integriert. '90% des Marktes werden über traditionelle Vertriebskanäle bedient, hier setzen wir an, denn die Kundenbindung ist viel enger und hält länger. Der Ansprechpartner bleibt der Makler, dieser erhält aber die digitale Werkzeugkiste von 2022 für die ideale Beratung mit bestmöglichem Preis.'

In Zukunft will das Startup auch über Partnerplattformen wachsen. Helvengo wird digital dort integriert, wo der Versicherungsbedarf entsteht. Sei es beim Beantragen eines Firmenkredites, beim Eröffnen des Bankkontos oder der Anschaffung neuer Laptops. Durch die Verbindung von Primär-Produkt und Versicherung lasse sich ein optimierter Versicherungsschutz gewährleisten, ohne dass der Kunde unnötige Fragen beantworten müsse.

Über die TX Group Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Gratismedien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert. www.tx.group

