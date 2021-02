DIC Asset steigert die Dividende

Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) will der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2021 eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen, wie der Konzern am Mittwoch berichtete. Die Dividende wird wieder wahlweise als Aktiendividende angeboten.

Im letzten Jahr wurden 0,66 Euro je Aktie ausgeschüttet. Damit soll die Dividende um knapp 6 Prozent erhöht werden. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 15,05 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,65 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 betrug das Konzernergebnis 73,1 Mio. Euro (2019: 80,7 Mio. Euro), wie am Mittwoch weiter mitgeteilt wurde. Der Rückgang zum Vorjahresergebnis resultierte hauptsächlich aus dem um 8,5 Mio. Euro geringeren Verkaufsergebnis aufgrund des reduzierten Verkaufsvolumens. Das operative Ergebnis FFO lag mit 96,5 Mio. Euro leicht über dem Vorjahr (2019: 95,0 Mio. Euro). Die durchschnittliche Quadratmetermiete der Vertragsabschlüsse stieg um rund 7 Prozent von 12,97 Euro auf 13,86 Euro. Der EPRA Net Asset Value (EPRA-NAV) zum Bilanzstichtag lag bei 1,41 Mrd. Euro (31. Dezember 2019: 1,24 Mrd. Euro), bzw. 17,49 Euro je Aktie (31. Dezember 2019: 17,23 Euro). Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet das Unternehmen beim operativen Ergebnis (FFO) eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr in einer Spanne von 106 bis 110 Mio. Euro. Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Es werden 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3 Mrd. Euro betreut. Die Aktien der DIC Asset AG sind seit Juni 2006 im SDAX notiert. Redaktion MyDividends.de