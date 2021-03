Diese 5 DAX-Aktien haben zuletzt 13,2 Mrd. Euro an die Investoren ausgezahlt!

Bald ist es wieder so weit und im DAX findet die Dividendensaison statt. Für gewöhnlich zahlen viele der 30 DAX-Aktien ihre Dividenden zwischen Ende April und Mai eines jeden Jahres aus. Aufgrund von COVID-19 sind zuletzt einige der Konzerne von diesem Rhythmus etwas abgewichen. Auch, weil die Hauptversammlungen zunächst nicht stattfinden konnten.

In diesem Jahr könnte vieles anders sein und entsprechend ist jetzt ein Zeitpunkt, um sich mit der kommenden Dividendensaison im DAX etwas näher auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Highlight: Die fünf höchsten Ausschütter haben im letzten Jahr 13,2 Mrd. Euro an die Investoren ausgezahlt. Allerdings ist das nur eine überaus spannende Kennzahl, die für Foolishe Investoren wichtig sein könnte.

DAX vor Dividendensaison: Es gibt mehr als 13,2 Mrd. Euro

Wie wir mit Blick auf gängige Rückblicke und Statistiken erkennen können, gibt es dabei grundsätzlich mehr zu holen als die besagten und titelstiftenden 13,2 Mrd. Euro. Aber vielleicht zunächst der Ursprung dieses Wertes: Wie das Portal Statista für das letzte Jahr zusammengerechnet hat, haben die Allianz, Daimler, die Deutsche Telekom, Siemens und BASF insgesamt diesen Betrag ausgezahlt. Das ist durchaus ein Batzen, wobei der DAX-Direktversicherer mit einem Betrag von ca. 4 Mrd. Euro die Liste definitiv anführt. Oder, anders ausgedrückt: Die Allianz ist rein quantitativ der höchste Ausschütter im DAX.

Es gibt jedoch eine Menge mehr DAX-Aktien in unserem heimischen Leitindex, die eine Menge Potenzial besitzen. Insgesamt belief sich die Ausschüttungssumme im letzten Jahr auf 34,1 Mrd. Euro gemäß der Zahlen von Statista. Das ist jedoch sogar 11,4 % weniger gewesen als der Wert davor mit 38,5 Mrd. Euro. Das wiederum ist bis jetzt der Rekord, den die DAX-Aktien aufgestellt haben.

Was die Qualität angeht, gibt es durchaus einige Unterschiede. Neben einigen Kürzern ist beispielsweise die Fresenius-Aktie hervorzuheben, obwohl sie nicht in den Top 5 auftaucht. Mit inzwischen deutlich über 25 Dividendenerhöhungen in Folge gehört die Aktie schließlich zum Kreis der Dividendenaristokraten. Zudem winkt auch in diesem Jahr eine weitere Dividendenerhöhung von 5 % im Jahresvergleich. Beziehungsweise eine Dividende von 0,88 Euro je Aktie, die ca. einer Dividendenrendite von 2,3 % entspricht. Neben der Quantität ist daher durchaus auch Qualität vorhanden.

Wo möchtest du noch zuschlagen?

Mit Blick auf diese Zahlen können wir jedenfalls einige Dinge festhalten: Der DAX bietet mit Blick auf die Dividenden durchaus einige interessante Blickwinkel. Allein mengenmäßig und absolut sind die Dividenden überaus interessant. Zumal sich jeder Investor mit einer Investition seine Scheibe abschneiden kann.

Aber auch qualitativ existieren DAX-Aktien, die einen näheren Blick verdient haben. Noch ist es früh vor der Dividendensaison. Vielleicht ein attraktiver Zeitpunkt, um sich mit den Möglichkeiten etwas näher auseinanderzusetzen.

