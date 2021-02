Doch kein Happy End mit der 14.000 im DAX

In der Tat legten heute eine TUI als Beispiel um 10 Prozent zu.

Rückkehr des DAX auf alte Level

Direkt am Morgen stand der DAX in der Vorbörse bei 13.800 Punkten und wartete auf die BIP-Zahlen. Diese waren einen Tick besser als erwartet und gaben dem Markt den notwenigen Startimpuls für den Tag. Im Schlussquartal 2020 konnte die heimische Wirtschaft trotz Lockdowns um 0,3 Prozent zulegen.

Argumente für attraktive Sektoren fand unser Händler in diesem Interviews:

Damit konnte direkt zum Marktstart bereits die 13.900 erreicht werden und damit die Abwärtstrendlinie der letzten Tage. Der Durchbruch erfolgte prompt und so vollzog der Index seine Erholung weiter und visierte die 14.000 an.

In den ersten beiden Anläufen klappte eine Berührung nicht. Im Tageshoch standen wir bei nur 13.998 Punkten. Doch kurz nach XETRA-Schluss war es soweit. Treiber war die positive Wall Street mit einem Dow Jones auf Rekordniveau.

Für diese Statistik zählt es jedoch nicht. Somit halbierte sich Volatilität zum Vortag und fand mit 140 Punkten ein normales Level.

Folgende Eckpunkten wurden im DAX verzeichnet:

Eröffnung 13.855,85 Tageshoch 13.998,30 Tagestief 13.855,85 Vortageskurs 13.864,81 Schlusskurs 13.976,00

Auf Basis dieser Handelsspanne zur Wochenmitte kann man nun der optimistischer nach vorne schauen. Der Tagesverlauf skizzierte sich wie folgt:









Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zu den DAX-Gewinnern zählte heute erneut die Aktie von HeidelbergCement. Die Aussicht auf weitere Konjunkturpakete in den USA, Australien oder Indien bringen nach den gestrigen Jahreszahlen das Unternehmen weiter in der Anlegergunst nach vorne. Es sind nur noch wenige Punkte zum Jahreshoch, wie in diesem Video vom Nachmittag dargestellt:

Noch stärker stieg nur der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines, nachdem der Analyst David Perry von JPMorgan seine negative Haltung umkehrte. Dies half dem ganzen Flugsektor, eine Airbus stieg ebenfalls um rund 4 Prozent.

Die Verliererseite war ähnlich zusammengesetzt wie an den Vortagen. Corona-Gewinner der letzten Wochen wurden verkauft. Dazu zählte im DAX eine Delivery Hero und Deutsche Wohnen sowie in der zweiten Reihe eine Shop Apotheke oder Zalando.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Dax ging heute wieder in eine Aufwärtsbewegung über. Die skizzierte Trendlinie der letzten Tage muss neu justiert werden, von der Richtung her stimmt sie jedoch weiterhin positiv:

Auch der Fakt, dass wir nachbörslich die 14.000 sahen und der Dow Jones auf Rekordhoch notiert, könnte hier für weitere Kursgewinne sorgen.

Darüber sprechen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr mit einem Händler, diesmal mit Ingmar Königshofen. Sie sehen es vor 9.00 Uhr dann wie gewohnt auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ein Hinweis noch in eigener Sache: Zum Ende der Woche findet ein Onlineseminar mit Frank Helmes statt.

Klicken Sie auf das Bild für die Anmeldung

Einen angenehmen Start ins Wochenende wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

