dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Positive Vorgaben aus Übersee liefern dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstagmorgen Rückenwind. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 646 Punkte und damit mehr als ein Prozent im Plus. Am Vortag war der Dax ein wenig unter die Marke von 12 500 Punkten gerutscht, hatte sich aber immerhin in diesem Bereich behaupten können, den er erst jüngst erobert hatte. Auf Unternehmensseite richten sich die Blicke auf SAP. Europas größter Softwarehersteller SAP legte in der Corona-Krise ein unerwartet starkes zweites Quartal hin.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zeitweise gab der Leitindex Dow Jones Industrial seine Gewinne zwar vollständig ab, doch letztlich behielten die Optimisten unter den Anlegern die Oberhand. Erneut zogen vor allem Technologieaktien kräftig an. Schwergewichte wie Apple oder Amazon kletterten auf neue Rekordstände. Der Dow machte einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wett und stieg um 0,68 Prozent auf 26 067,28 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 3169,94 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,36 Prozent auf 10 666,70 Punkte an.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag freundlich tendiert und Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund ein Prozent zu. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,10 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte um 0,47 Prozent zu.

DAX 12494,81-0,97% XDAX 12593,93 0,43% EuroSTOXX 503286,09-1,07% Stoxx50 3030,98-0,55%

DJIA 26067,28 0,68% S&P 500 3169,94 0,78% NASDAQ 100 10666,70 1,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,07 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1366 0,32% USD/Yen 107,24-0,01% Euro/Yen 121,89 0,3%

ROHÖL:

Brent 43,30 +0,01 USD WTI 40,85 -0,05 USD

/jha/