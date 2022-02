dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.02.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Henkel startet Integrationsprozess für neue Konsumgütersparte

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat mit den Vorbereitungen zur Zusammenlegung seiner beiden Konsumgütersparten begonnen. Die erste Führungsebene sei bestimmt, die Organisationsstruktur festgelegt und eine Projektorganisation für die Zusammenführung eingerichtet worden, erklärte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorstellung der Zahlen für das vergangene Jahr. Auch erste Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen habe es gegeben. Die neue Struktur soll bis spätestens Anfang 2023 etabliert sein. Die Aktie lag am Mittag knapp vier Prozent im Plus und gehörte damit zu den Dax-Spitzenreitern.

ROUNDUP: Munich Re enttäuscht mit Jahresziel - Kurs sinkt

MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re hat im vergangenen Jahr trotz Naturkatastrophen und Pandemie seinen höchsten Gewinn seit 2015 erzielt. Auch die Erstversicherungstochter Ergo legte deutlich zu, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Vorstandschef Joachim Wenning will den Schwung und das Marktumfeld nutzen und kündigte für das laufende Jahr eine weitere Steigerung des Konzerngewinns auf 3,3 Milliarden Euro an. Doch an der Börse zündeten die Nachrichten nicht.

Uniper-Chef: Russland-Sanktionen könnten Geschäft beeinflussen

DÜSSELDORF - Der Chef des Energieversorgers Uniper sieht seinen Konzern nicht in der Position, Rechtsmittel gegen den von der Bundesregierung auf Eis gelegten Zertifizierungsprozess der Gaspipeline Nord Stream 2 einzulegen. Wenn jemand klage, dann solle das die Betreibergesellschaft sein, sagte Klaus-Dieter Maubach am Mittwoch in einer Konferenz mit Journalisten anlässlich der Zahlenvorlage zum abgelaufenen Jahr. Auswirkungen auf das Geschäft von Uniper aufgrund von Sanktionen gegen Russland konnte er aber nicht ausschließen.

ROUNDUP: Uniper legt dank Energiehandel zu - Aktie verliert wegen Nord Stream 2

DÜSSELDORF - Der Energiekonzern Uniper hat das vergangene Jahr im Rahmen seiner prognostizierten Ergebnisspannen abgeschlossen. Das um fast ein Fünftel gestiegene bereinigte operative Ergebnis sei vor allem auf das starke Resultat im Bereich Globaler Handel und auf das Gasgeschäft zurückzuführen, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach bezeichnete insbesondere die extreme Preisentwicklung im Markt als "große Herausforderung". Diese habe der Konzern aber meistern können, sagte der Manager.

ROUNDUP 2: Puma will Rekordlauf fortsetzen - Probleme in China

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma geht zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr und erwartet ein weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Die anhaltenden Probleme in den Lieferketten sowie politische Spannungen etwa zwischen den westlichen Ländern auf der einen Seite sowie China und Russland auf der anderen dürften sich jedoch auch 2022 fortsetzen, schätzt das Management des Adidas-Rivalen.

ROUNDUP: Hochtief will deutlich weniger Dividende zahlen

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief will wegen eines kräftigen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr deutlich weniger an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand schlage für 2021 eine Dividende von 1,91 Euro je Aktie für 2021 vor, teilte Hochtief am Mittwoch in Essen mit. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet, nachdem das Unternehmen noch im Vorjahr 3,93 Euro je Anteilsschein gezahlt hatte. Der Gewinn schrumpfte 2021 vor allem aufgrund einer Sonderbelastung in Chile im Jahresvergleich um ein Drittel auf knapp 208 Millionen Euro. Eine Entscheidung in dem Schiedsgerichtsverfahren zu einer früheren Beteiligung an einem Bau eines Wasserkraftwerks in Chile belastete das Ergebnis mit rund 195 Millionen Euro. Die Aktie gab im Nachmittagshandel um rund zwei Prozent nach.

Finanzchef des Düngerkonzerns K+S geht Ende Februar - Aktie gerät unter Druck

KASSEL - Der Finanzchef des Düngerkonzerns K+S verlässt das Unternehmen überraschend. Der Aufsichtsrat habe sich mit Thorsten Boeckers in beiderseitigem Einvernehmen darauf verständigt, das Vertragsverhältnis Ende Februar aufzuheben, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch mit. Nachfolger soll der 50-jährige Christian Meyer werden, allerdings erst ab dem Frühjahr 2023. Übergangsweise werde Konzernchef Burkhard Lohr das Finanzressort übernehmen. Er wird dann mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Holger Riemensperger den Vorstand bilden. Die K+S-Aktie geriet auf die Nachricht hin unter Druck. Sie fiel am frühen Nachmittag um zwei Prozent.

ROUNDUP: Danone überrascht mit starkem Schlussspurt - Aktie gefragt

PARIS - Der Lebensmittelkonzern Danone hat das vergangene Jahr mit einem unerwartet starken Schlussspurt abgeschlossen. Zwar sank die Profitabilität 2021 wie befürchtet auf den niedrigsten Wert seit vielen Jahren, denn die Franzosen haben wie viele andere Hersteller auch mit den explodierenden Kosten etwa für Logistik und Rohstoffe zu kämpfen. Doch obwohl Danone seine Preise deshalb erhöhte, kauften die Kunden trotzdem zuletzt wieder mehr, wie Danone am Mittwoch in Paris mitteilte.

ROUNDUP: Telefonica Deutschland mit Rekordwerten

MÜNCHEN - Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland hat im vergangenen Jahr dank einer Vielzahl neuer Kunden und höherpreisiger Verträge Rekordwerte erzielt. Dabei kam Telefonica Deutschland zugute, dass Verbraucher immer mehr mobiles Internet benötigen und auch bereit sind, mehr für Leistungen auszugeben. Zudem griffen Kunden weiterhin zu teuren Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Unterdessen gab es in Sachen 5G seit langem einen neuen Zwischenstand.

